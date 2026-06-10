Επέκταση αστικής συγκοινωνίας- ποδηλατάδρομοι: Βελτίωση ποιότητας ζωής, προστασία περιβάλλοντος, πολιτισμός

Ο πολιτισμός μιας πόλης είναι συνυφασμένος με την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της που σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται και από την ποιότητα των μετακινήσεων στη καθημερινότητά τους.

Καθώς η πόλη μας αναπτύσσεται τουριστικά και παρουσιάζει υψηλή επισκεψιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους χρειάζονται μελετημένες, συντονισμένες και οργανωμένες παρεμβάσεις, με στόχο αυτή η ανάπτυξη να γίνει με σεβασμό προς το περιβάλλον, τους κατοίκους, τους επαγγελματίες και τους επισκέπτες ώστε να είναι βιώσιμη και αποδοτική.

Χρειάζεται να αναδείξουμε επιπλέον προορισμούς μέσα και γύρω από το κέντρο της πόλης. Στα δυτικά της πόλης , κοντά στη δυτικά παραλία βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος των Ακοβίτικων με πολύ μεγάλα Πρωτοελλαδικά Μέγαρα( 2600-2300 Π.Χ) και το Ιερό του Ποσειδώνα (περίπου 700 Π.Χ) δίπλα στις όχθες του ποταμού Άρι που έχει νερό όλο το χρόνο.

Η σύνδεση της Δυτικής Καλαμάτας με την Αστική συγκοινωνία και η επέκταση του ποδηλατοδρόμου μέχρι τον αρχαιολογικό χώρο των Ακοβιτίκων, θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιοχής και στην ανάδειξή της ως έναν εναλλακτικό προορισμό για τους επισκέπτες και τους κατοίκους, αποσυμφορίζοντας ταυτόχρονα την Ανατολική παραλία, το κέντρο της πόλης και άλλες ήδη επιβαρυμένες περιοχές και ενισχύοντας τ ην επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι Έλληνες και ξένοι αξιωματικοί που διαμένουν – με τις οικογένειές τους – στην ΔΙΑΣΠΟΡΑ 120 ΠΕΑ θα μπορούν να μετακινούνται από/προς το κέντρο της πόλης χωρίς να επιβαρύνουν την κυκλοφορία. Το ίδιο ισχύει για τους κατοίκους της συνοικίας ΚΟΡΔΙΑ, τους επισκέπτες της πόλης μας που διαμένουν στο ξενοδοχείο ELYSIAN, τους λουόμενους που επιλέγουν να κάνουν το μπάνιο τους στις οργανωμένες και ελεύθερες παραλίες της περιοχής. Εργαζόμενοι, γονείς και μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά, αθλούμενοι του αθλητικού κέντρου της ΕΠΣΜ στον ΚΟΡΔΙΑ και του αθλητικού κέντρου RIVER WEST δίπλα στην Διασπορά 120 ΠΕΑ θα μπορούν να μετακινούνται από/προς το κέντρο της πόλης με ασφάλεια και οικονομία, χωρίς να επιβαρύνουν τον κυκλοφοριακό φόρτο. Το ίδιο ισχύει για εργαζόμενους και πελάτες του ΒΙΟΠΑ και άλλων επιχειρήσεων της περιοχής.

Επιπλέον, στο δυτικό και βόρειο κομμάτι της πόλης μπορούν να δημιουργηθούν χώροι στάθμευσης, καθώς γειτνιάζουν με τα σημεία εισόδου στην πόλη μας. Η εξυπηρέτηση των επισκεπτών και των κατοίκων των ευρύτερων περιοχών με το κέντρο της πόλης και άλλες περιοχές ενδιαφέροντος μπορεί να γίνεται με τακτικά δρομολόγια από την Αστική συγκοινωνία και με τη δημιουργία Σταθμού ενοικίασης ποδηλάτων και επέκταση ποδηλατοδρόμων, που με τις απαραίτητες επεκτάσεις θα ενώνονται με το ήδη υπάρχον δίκτυο.

Παράλληλα, θα μπορούσε ο ποδηλατόδρομος που φτάνει έως τη συνοικία Κορδία να συνεχιστεί έως τον αρχαιολογικό χώρο των Ακοβίτικων και τον ποταμό Άρι. Τον μοναδικό αρχαιολογικό χώρο δίπλα στον αστικό ιστό της πόλης της Καλαμάτας, που βρίσκεται δίπλα στις όχθες του μοναδικού ποταμού της πόλης μας. Με τη συνεργασία του Δήμου Καλαμάτας, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων μπορούμε να βελτιώσουμε την περιοχή μας, την πόλη μας, τη ζωή μας, τη ζωή των παιδιών μας και να έχουμε μια πόλη φιλική και βιώσιμη.

Αυτό θα μειώσει την κυκλοφοριακή επιβάρυνση του κέντρου και της παραλίας, θα βελτιώσει την καθημερινότητά μας, θα τονώσει την επιχειρηματική δραστηριότητα, θα τονώσει τα έσοδα του Δήμου και θα συμβάλλει σε μια βιώσιμη ανάπτυξη που σέβεται τους κατοίκους και τους επισκέπτες και προστατεύει το περιβάλλον.