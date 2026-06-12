Από τον Μυστρά στην Αρχαία Κόρινθο: Η Πελοπόννησος επενδύει στο μέλλον του πολιτισμού

Η Πελοπόννησος έχει την τύχη να διαθέτει έναν πολιτιστικό πλούτο που λίγες περιοχές της Ευρώπης μπορούν να διεκδικήσουν. Μνημεία παγκόσμιας ακτινοβολίας, αρχαιολογικοί χώροι μοναδικής σημασίας, ιστορικές διαδρομές που αφηγούνται χιλιάδες χρόνια ιστορίας συνθέτουν μια ταυτότητα που αποτελεί ταυτόχρονα ευθύνη και αναπτυξιακή ευκαιρία.

Τα τελευταία χρόνια διαμορφώνεται σταδιακά μια νέα αντίληψη για τον πολιτισμό στην Πελοπόννησο. Μια αντίληψη που δεν περιορίζεται στην προστασία των μνημείων, αλλά επενδύει στην ανάδειξη, την προσβασιμότητα και τη σύνδεσή τους με την καθημερινή ζωή των πολιτών.

Η κατεύθυνση αυτή αποτυπώθηκε εξαρχής στο όραμα που παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός για μια Πελοπόννησο εξωστρεφή, σύγχρονη και ψηφιακά αναβαθμισμένη, που αξιοποιεί τα μοναδικά συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Και ο πολιτισμός αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα ισχυρότερα από αυτά.

Σήμερα βλέπουμε ήδη σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο Μυστράς, ένα από τα σπουδαιότερα βυζαντινά μνημεία της Ευρώπης, εισέρχεται σε μια νέα εποχή. Οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται στην Καστροπολιτεία και στο Παλάτι των Δεσποτών αφορούν αφ’ ενός την αποκατάσταση των χώρων, αφ’ ετέρου -κυρίως- τη συνολική αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη, με σύγχρονες μουσειακές προσεγγίσεις, βελτιωμένη προσβασιμότητα και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

Αυτή ακριβώς είναι η μεγάλη πρόκληση της εποχής μας: να φέρουμε την ιστορία πιο κοντά στους ανθρώπους.

Οι ψηφιακές εφαρμογές και αναπαραστάσεις, η επαυξημένη πραγματικότητα, οι διαδραστικές ξεναγήσεις και οι νέες τεχνολογίες αφήγησης μπορούν να μετατρέψουν έναν αρχαιολογικό χώρο σε μια πραγματικά βιωματική εμπειρία. Μπορούν να προσελκύσουν επισκέπτες, δίνοντας τη δυνατότητα να δουν έναν τόπο όχι μόνο όπως είναι σήμερα, αλλά και όπως υπήρξε στο πέρασμα των αιώνων.

Η Πελοπόννησος έχει όλες τις προϋποθέσεις να πρωτοπορήσει σε αυτόν τον τομέα και να γίνει πόλος έλξης βιώσιμου τουρισμού.

Εξίσου σημαντική είναι όμως και η σύνδεση πολιτισμού και εκπαίδευσης.

Για τον λόγο ξεχωρίζει το νέο Δημοτικό Σχολείο Αρχαίας Κορίνθου, ένα έργο που χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027». Πρόκειται για μία νέα σχολική μονάδα που συνιστά ταυτόχρονα και ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό έργο, το οποίο θα επιτρέπει στους μαθητές να έχουν άμεση οπτική επαφή με τα αρχαιολογικά ευρήματα που βρίσκονται κάτω από το σχολείο, μέσω ειδικών γυάλινων επιφανειών.

Είναι μια επιλογή με βαθύ συμβολισμό.

Τα παιδιά δεν θα μαθαίνουν την ιστορία μόνο από τα βιβλία, αλλά θα τη συναντούν καθημερινά στο σχολικό τους περιβάλλον. Θα μεγαλώνουν έχοντας μπροστά τους βιωματικές εμπειρίες και ζωντανές αποδείξεις της πολιτιστικής συνέχειας του τόπου τους.

Το ίδιο μήνυμα εκπέμπουν και οι παρεμβάσεις σε μουσεία, μνημεία και πολιτιστικές υποδομές σε ολόκληρη την Περιφέρεια. Πρόκειται για επενδύσεις που συνδυάζουν τον πολιτισμό μαζί με την εκπαίδευση, τον τουρισμό, την τοπική οικονομία και τελικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Η Πελοπόννησος διαθέτει σήμερα μια σημαντική ευκαιρία. Να αξιοποιήσει τη δύναμη της τεχνολογίας ώστε να αναδείξει με σύγχρονους όρους την ιστορία της. Να δημιουργήσει ένα δίκτυο πολιτιστικών προορισμών που θα συνδέονται μεταξύ τους ψηφιακά, εκπαιδευτικά και τουριστικά. Να γίνει ένας τόπος όπου η καινοτομία δεν έρχεται να αντικαταστήσει την παράδοση, αλλά να την αναδείξει.

Ως Πελοποννήσια που αγαπά τον τόπο της, πιστεύω ότι ο πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες της επόμενης ημέρας για την Πελοπόννησο.

Οι βάσεις έχουν ήδη τεθεί. Τα πρώτα σημαντικά έργα προχωρούν. Και τώρα είναι η στιγμή να συνεχίσουμε ακόμη πιο δυναμικά, ώστε η Πελοπόννησος να εξελιχθεί σε ένα διεθνές πρότυπο σύνδεσης πολιτισμού, τουρισμού, εκπαίδευσης και ψηφιακής καινοτομίας.

Γιατί η ιστορία μας δεν ανήκει στο παρελθόν.

Τη ζούμε στο παρόν.

Και είναι το ισχυρότερο εφόδιο που έχουμε για να σχεδιάσουμε το μέλλον.