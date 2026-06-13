Η εκπαιδευτική αξία μιας επίσκεψης στο Δημοτικό Συμβούλιο

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Λαιίκων παρακολούθησαν επί 45 λεπτά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας στο πλαίσιο εκπαιδευτικής δράσης που στόχο είχε τη γνωριμία τους με τους θεσμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τη λειτουργία της δημοκρατίας στην πράξη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης έγιναν θερμά δεκτοί/δεκτές από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη συζήτηση σημαντικών θεμάτων που αφορούν τον Δήμο και την καθημερινότητα των πολιτών. Είδαν πώς ασκείται ο δημοκρατικός έλεγχος, πώς διατυπώνονται διαφορετικές απόψεις, πώς εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας παρεμβαίνουν σε ζητήματα δημόσιου ενδιαφέροντος και πώς λαμβάνονται αποφάσεις μέσα από θεσμικές διαδικασίες.

Η εμπειρία αυτή αποτέλεσε ένα ουσιαστικό μάθημα ενεργούς πολιτειότητας, συμμετοχής στα κοινά και βιωματικής κατανόησης των δημοκρατικών θεσμών. Οι μαθητές δεν επισκέφθηκαν μια θεωρητική αναπαράσταση της δημοκρατίας, αλλά έναν ζωντανό χώρο δημόσιου διαλόγου, όπου εκφράζονται διαφορετικές απόψεις με στόχο την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.

Η επίσκεψη αυτή είχε και ένα απρόσμενο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. Μέσα από το δημοσίευμα που ακολούθησε, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν ότι το ίδιο γεγονός μπορεί να παρουσιαστεί με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με τα στοιχεία που επιλέγει να αναδείξει ο συντάκτης του. Ενώ οι ίδιοι βίωσαν μια ουσιαστική εμπειρία γνωριμίας με τη λειτουργία της τοπικής δημοκρατίας, του δημόσιου διαλόγου και της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, το δημοσίευμα εστίασε σε μια στιγμιαία ένταση που διήρκεσε ελάχιστα κατά τη διάρκεια μιας πολύωρης συνεδρίασης.

Έτσι, οι μαθητές απέκτησαν και ένα επιπλέον βιωματικό μάθημα: ότι η ενημέρωση δεν είναι απλή μεταφορά γεγονότων, αλλά περιλαμβάνει επιλογές ως προς το ποια στοιχεία προβάλλονται και ποια παραμένουν στο περιθώριο. Η καλλιέργεια αυτής της κριτικής στάσης απέναντι στις πληροφορίες αποτελεί επίσης σημαντικό στόχο της σύγχρονης εκπαίδευσης.

Με εκτίμηση

Η δασκάλα της τάξης

Ελένη Λούρα