Πάνω από δέκα χρόνια σταθερής διεκδίκησης για την επαναλειτουργία του τρένου στη Μεσσηνία και την Πελοπόννησο

Η πρόσφατη διέλευση αμαξοστοιχίας στο τμήμα Ασπρόχωμα–Καλαμάτα απέδειξε κάτι που υποστηρίζουμε σταθερά εδώ και χρόνια: το τρένο στη Μεσσηνία και την Πελοπόννησο μπορεί να ξαναλειτουργήσει.

Δεν το θυμηθήκαμε σήμερα. Το διεκδικούμε διαχρονικά.

Από το 2014, ο «Ανοιχτός Δήμος – Ενεργοί Πολίτες» ανέδειξε στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας την ανάγκη επιστροφής του σιδηροδρόμου, σε μια περίοδο που το θέμα είχε ουσιαστικά εγκαταλειφθεί.

Το 2015 διοργανώσαμε στην Καλαμάτα την εκδήλωση «Επιστροφή του τρένου στην Καλαμάτα – Δυνατότητες και προοπτικές», όπου παρουσιάστηκε τεκμηριωμένα ότι η επαναλειτουργία του τρένου στη Μεσσηνία είναι εφικτή και αναγκαία.

Τον Ιανουάριο του 2016 πραγματοποιήσαμε συμβολική διαδρομή με τρένο από την Καλαμάτα στη Μεσσήνη, στηρίζοντας έμπρακτα την προοπτική του Προαστιακού Μεσσηνίας.

Τον Απρίλιο του 2016, με πρωτοβουλία του Μανώλη Μάκαρη στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Πελοποννήσου, διοργανώθηκε στην Καλαμάτα μεγάλη ημερίδα για το μέλλον του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο, με τη συμμετοχή του τότε προέδρου της ΠΕΔ Δημήτρη Καμπόσου, εκπροσώπων του Υπουργείου Υποδομών και της ΕΡΓΟΣΕ. Εκεί τέθηκε με σαφήνεια το ζήτημα της επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου ως αναπτυξιακού εργαλείου για όλη την Πελοπόννησο. Μάλιστα τέθηκε επί τάπητος το θέμα ενεργοποίησης του δυτικού σιδηροδρομικού άξονα Πάτρα- Πύργος -Κυπαρισσία- Καλαμάτα.

Στη συνέχεια, μέσα από την περιφερειακή παράταξη «Πρώτα η Πελοπόννησος», η διεκδίκηση μεταφέρθηκε σε περιφερειακό επίπεδο. Με παρεμβάσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δημόσιες ερωτήσεις, επισκέψεις σε εγκαταλελειμμένους σιδηροδρομικούς σταθμούς και ολοκληρωμένες προτάσεις, ζητήσαμε:

- την επαναλειτουργία του Προαστιακού Μεσσηνίας,

- τη σύνδεση Καλαμάτας–Μεσσήνης–Αεροδρομίου–Διαβολιτσίου,

- την επαναλειτουργία της γραμμής Κόρινθος–Άργος–Ναύπλιο,

- την επαναλειτουργία του τρένου στην Αρκαδία ως τουριστικό τρένο.

- την προστασία του μετρικού σιδηροδρομικού δικτύου της Πελοποννήσου,

- την αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για βιώσιμες δημόσιες μεταφορές.

Το τρένο δεν είναι νοσταλγία. Είναι δημόσια μεταφορά, κοινωνικό δικαίωμα, περιβαλλοντική ανάγκη και αναπτυξιακή προοπτική.

Σε μια εποχή που η Ευρώπη επενδύει στις πράσινες μεταφορές, η Πελοπόννησος δεν μπορεί να μένει αποκλεισμένη από τον σιδηρόδρομο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η απαξίωση των υποδομών, το ξήλωμα γραμμών, η εγκατάλειψη σταθμών και η μονομερής εξάρτηση από το Ι.Χ. και τους οδικούς άξονες.

Η πρόσφατη δοκιμαστική διέλευση στο Ασπρόχωμα δείχνει τον δρόμο. Δεν αρκεί όμως ένα συμβολικό δρομολόγιο. Χρειάζεται πολιτική βούληση, χρηματοδότηση, τεχνικός σχεδιασμός και μόνιμη επαναλειτουργία.

Η θέση μας είναι καθαρή: Να ξανασφυρίξει το τρένο στη Μεσσηνία και την Πελοπόννησο.Να επαναλειτουργήσει ο Προαστιακός Μεσσηνίας. Να αξιοποιηθεί το σιδηροδρομικό δίκτυο ως εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και προστασίας του περιβάλλοντος.

Ο αγώνας για το τρένο συνεχίζεται.