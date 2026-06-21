Ριζική ανατροπή για την Τριφυλία τώρα

Τα μεγάλα δομικά προβλήματα της Τριφυλίας απαιτούν άμεσες λύσεις, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε ένα κρίσιμο αναπτυξιακό και κοινωνικό αδιέξοδο.

Παρά το πλούσιο φυσικό περιβάλλον, την αγροτική παραγωγή και τις αξιέπαινες προσπάθειες των τοπικών συλλόγων, η καθημερινότητα των πολιτών υποβαθμίζεται συνεχώς από διαχρονικές παθογένειες.

-Υποδομές σε Κατάρρευση

Οδικό δίκτυο: Δρόμοι-καρμανιόλες, γεμάτοι λακκούβες, χωρίς σήμανση και φωτισμό, που θέτουν σε καθημερινό κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Δίκτυο ύδρευσης: Συχνές διακοπές νερού, πεπαλαιωμένοι αγωγοί και αμφίβολη ποιότητα πόσιμου νερού σε πολλές κοινότητες.

Διαχείριση απορριμμάτων: Έλλειψη σύγχρονου σχεδιασμού για ανακύκλωση, εικόνες ντροπής με ξεχειλισμένους κάδους και ανεξέλεγκτες χωματερές.

-Αγροτικός Τομέας Χωρίς Στήριξη

Αρδευτικό αδιέξοδο: Ανυπαρξία σύγχρονων εγγειοβελτιωτικών έργων και ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων για τους παραγωγούς μας.

Αγροτική οδοποιία: Κατεστραμμένοι αγροτικοί δρόμοι που δυσχεραίνουν την πρόσβαση στα κτήματα και αυξάνουν το κόστος παραγωγής.

Έλλειψη branding: Μηδενική κεντρική υποστήριξη για την προώθηση και αναγνώριση των εξαιρετικών τοπικών προϊόντων (λάδι, πρώιμα κηπευτικά, κρασί, σταφίδα).

-Τουριστικός και Πολιτιστικός Μαρασμός

Αναξιοποίητο παραλιακό μέτωπο: Παραλίες μοναδικής ομορφιάς που παραμένουν χωρίς βασικές υποδομές, προσβάσεις και καθαριότητα.

Εγκατάλειψη πολιτιστικής κληρονομιάς: Ιστορικά μνημεία, κάστρα και αρχαιολογικοί χώροι που παραμένουν «κλειδωμένοι» ή απροσπέλαστοι για τους επισκέπτες.

Απουσία ταυτότητας: Έλλειψη ενός ενιαίου, σύγχρονου στρατηγικού πλάνου για την τουριστική προβολή της Τριφυλίας 12 μήνες τον χρόνο.

-Κοινωνική Απομόνωση και Διοικητική Απάθεια

Υποβάθμιση υγείας: Σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό στις δομές υγείας της περιοχής, που αναγκάζουν τους πολίτες να μετακινούνται μακριά.

Δημογραφικό και ερήμωση: Τα χωριά μας αδειάζουν από νέους ανθρώπους λόγω της έλλειψης κινήτρων, θέσεων εργασίας και ποιότητας ζωής.

Πελατειακές σχέσεις: Μια δημοτική αρχή που λειτουργεί με αποσπασματικές παρεμβάσεις («μπαλώματα») αντί για ένα οργανωμένο, μακροπρόθεσμο πλάνο.

Η Τριφυλία δεν μπορεί να πορεύεται άλλο με «σβηστές μηχανές».

Η αναγνώριση αυτών των αδιεξόδων είναι το πρώτο βήμα για τη ριζική ανατροπή και τη δημιουργία ενός Δήμου που θα σέβεται τον πολίτη και θα αξιοποιεί τις πραγματικές του δυνατότητες.

Με το βλέμμα στραμμένο στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028 - Τριφυλία ΜΑΖΙ για τον τόπο μας.