Όχι στο λουκέτο του Παραρτήματος Τριφυλίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας στα Φιλιατρά

Δηλώνουμε την κάθετη αντίθεσή μας και την έντονη διαμαρτυρία μας στο προωθούμενο λουκέτο στο Παράρτημα Τριφυλίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας στις εγκαταστάσεις του "Πυρσού", στο Φουρναράκειο Πνευματικό Κέντρο στα Φιλιατρά.

Για 3.5 χρόνια γίναμε όλοι και όλες μάρτυρες, μα πρωτίστως τα ίδια μας τα παιδιά, ενός μικρού θαύματος, μιας σπουδαίας όασης βιβλιογνωσίας, εξωστρέφειας και ομορφιάς στον τόπο μας.

Και αυτή βέβαια η θριαμβευτική πορεία έχει ονοματεπώνυμο και ακούει στο όνομα της ταλαντούχου εκπαιδευτικού Γαρυφαλλιάς Τεριζάκη.

Καλούμε την Υπουργό Παιδείας, τους υπεύθυνους της βιβλιοθήκης, τους τοπικούς βουλευτές, την Περιφέρεια, το Δήμο και όλους τους φορείς να δράσουμε άμεσα και συντονισμένα για να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο.