Η αγωνία για επενδύσεις και ανάπτυξη

Ο πολιτικός θόρυβος και τα επιθετικά σχόλια κατά της τουριστικής επένδυσης στο κτήμα « Αποστολάκη» των 206 στρεμμάτων, στη Δυτική Παραλία της Καλαμάτας, μου φέρνουν στη μνήμη τη θυελλώδη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, πριν από 30 χρόνια (5/3/1996), για την επένδυση στο Costa Navarino.

Σύσσωμη τότε η αντιπολίτευση, όπως και οικολογικές, αγροτικές και κοινωνικές οργανώσεις, με ιδεοληπτική ρητορική, ακραίο λαϊκισμό και έωλα επιχειρήματα, έκαναν συνεχείς επιθέσεις κατά των αείμνηστων Νομάρχη Παν. Φωτέα και του επενδυτή καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου. Θυμάμαι τη στενοχώρια και την αποχώρηση του καπετάνιου από το Ν.Σ, όπως και τις παρακλήσεις του Νομάρχη προς τον καπετάνιο έξω από την αίθουσα και μέσα στη βροχή, για να μην εγκαταλειφθεί το οραματικό σχέδιο, όπως και ευτυχώς έγινε.

Κάτι σχεδόν ανάλογο επιχειρείται σήμερα με την επένδυση των Ισραηλινών στη Δυτική Παραλία της Καλαμάτας. Πρόκειται για επενδυτική πρόταση 136 εκατομμυρίων ευρώ, με προοπτική χαρακτηρισμού της ως έργου στρατηγικής σημασίας και με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την περιοχή, την πόλη και την επένδυση. Με την αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση της ελεύθερης πρόσβασης στον αιγιαλό και την παραλία (να μη συμβεί το ανάλογο του παράνομου αποκλεισμού πρόσβασης στην παραλία από ιδιώτες μέχρι σχεδόν τις Κιτριές), το σύνολο του έργου έχει μόνο θετικό πρόσημο.

Και επειδή η επιθυμία και η λογική προτεραιότητα κάθε επιχειρηματία και κάθε επενδυτή είναι η καλή σχέση και η συνεργασία με τις τοπικές αρχές, δηλαδή την αυτοδιοίκηση και κυρίως το επιμελητήριο λόγω αρμοδιότητας, αυτό επιβάλλεται να αξιοποιηθεί στον μέγιστο βαθμό.΄Ετσι, η απορρόφηση τοπικών προϊόντων, η καινοτομία στη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, η «καθαρή» ενέργεια, η αύξηση των μόνιμων θέσεων εργασίας, η προβολή και η διαφήμιση της περιοχής με στόχο τον ποιοτικό τουρισμό, επιβάλλεται να αποτελούν βασικές στοχεύσεις για την αύξηση της ωφέλειας στην ευρύτερη περιοχή μας.

Επιπλέον, η επιδίωξη της συνεργασίας για τη διάθεση μέρους της έκτασης «Αποστολάκη» για αθλητικούς σκοπούς, κατά το παράδειγμα της συνεργασίας όμορων δήμων και επενδυτών στο «Ελληνικό», όπως και η ανάδειξη του παρακείμενου ποταμού «Αρι», αλλά και του σπουδαίου αρχαιολογικού χώρου στα Ακοβίτικα, αποτελούν πρόκληση για σκέψη, συνέργεια και δράση, ώστε να υπάρξει συνολική αναβάθμιση αυτής της υποβαθμισμένης περιοχής. Ασχολείται κάποιος;

Ας μιμηθούμε τουριστικά αναπτυγμένες περιοχές, όπως είναι η Ρόδος, η Κρήτη, η Κως και στην περιοχή μας το Κρανίδι/Πόρτο Χέλι. Η προσέλκυση επενδύσεων, που αποτελεί τη μοναδική ευκαιρία για τη συγκράτηση του πληθυσμού, την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων και την ανάπτυξη, δεν μπορεί να έχει εμπόδιο την ιδεοληψία, την προπαγάνδα, τη δυναμική δράση πολιτικών μειοψηφιών, συχνά με στοιχεία ρατσισμού. Αυτό, όμως, σε καμία περίπτωση δε σημαίνει πως δεν πρέπει να υπάρχει σεβασμός στην τήρηση του Νόμου, όπως και διασφάλιση της δυνατότητας για ελεύθερη έκφραση θέσεων και απόψεων, που μπορεί να έχουν και κάποια θετική συμβολή, ακόμα και στην ακρότητά τους. Για τούτο τονίζω και πάλι πως ο ελεύθερος αιγιαλός και παραλία για όλους, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση κάθε επιχειρηματικής δράσης. Όλα τα άλλα τακτοποιούνται.

Σκεφθείτε μόνο τη Μεσσηνία χωρίς το Costa Navarino. Ένα πολύτιμο έργο, όχι μόνο για την προσφορά του, αλλά και γιατί συμβολίζει τη νίκη της επιμονής, της υπομονής και της αποφασιστικότητας, απέναντι στην ιδεοληψία, τον λαϊκισμό, τη γκρίνια και κυρίως την παραλυτική γραφειοκρατία. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει πως είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη των δύο επενδύσεων.

Ζούμε σε μια δύσκολη εποχή, όπου κυριαρχούν οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις, ο ανταγωνισμός των κρατών και των αγορών χωρίς όρια και προφανώς ο αγώνας από όλους για την προσέλκυση κεφαλαίων και επενδύσεων. Και οι επενδύσεις κατευθύνονται στις περιοχές, όπου κυριαρχεί η σταθερότητα και η θετική κοινωνικοπολιτική βούληση. Την ανάπτυξη δεν φέρνουν τα συνθήματα, ο λαϊκισμός, ο κατεδαφιστικός ακτιβισμός και οι ιδεοληψίες, αλλά η θετική υποδοχή της εισροής κεφαλαίων και η δημιουργία επενδύσεων, προφανώς σύμφωνα με το Νόμο. Ας το έχουμε υπόψη μας!!!

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