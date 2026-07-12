Στεγαστικό δάνειο με απλά λόγια: Τι πρέπει να γνωρίζει ο σύγχρονος δανειολήπτης

Η απόκτηση κατοικίας αποτελεί για τους περισσότερους ανθρώπους ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά και προσωπικά βήματα της ζωής τους. Δεν πρόκειται μόνο για μια απλή αγορά, αλλά για μια απόφαση που επηρεάζει τον οικογενειακό προγραμματισμό, τη μηνιαία οικονομική ισορροπία και τη μακροπρόθεσμη περιουσιακή κατάσταση του δανειολήπτη. Η διαδικασία, ωστόσο, συνοδεύεται από πλήθος επιλογών, τραπεζικών όρων και υποχρεώσεων που συχνά δημιουργούν σύγχυση, ιδιαίτερα σε όσους έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τον χώρο της στεγαστικής πίστης. Με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν οι τράπεζες, παρουσιάζονται συνοπτικά και με σαφήνεια όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζει ένας υποψήφιος δανειολήπτης πριν προχωρήσει στη λήψη στεγαστικού δανείου.

Τα στεγαστικά δάνεια καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών, όπως αγορά κατοικίας ή οικοπέδου, ανέγερση ή αποπεράτωση κατοικίας, καθώς και ανακαίνιση ή επισκευή υπάρχοντος ακινήτου. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να εξυπηρετήσουν διαφορετικές περιπτώσεις δανειοληπτών: από κάποιον που επιθυμεί να αγοράσει την πρώτη του κατοικία, μέχρι έναν ιδιοκτήτη που χρειάζεται χρηματοδότηση για να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση ή τη λειτουργικότητα του σπιτιού του.

Το ύψος του δανείου εξαρτάται από τα εισοδήματα και τις οικονομικές υποχρεώσεις του αιτούντος, το κόστος διαβίωσης, τη σταθερότητα της εργασίας του και την αξία του ακινήτου που αποτελεί εξασφάλιση. Η τράπεζα εξετάζει αν ο δανειολήπτης μπορεί να ανταποκρίνεται με συνέπεια στη μηνιαία δόση, χωρίς να επιβαρύνεται υπερβολικά ο οικογενειακός ή προσωπικός του προϋπολογισμός. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 90% της αξίας του ακινήτου, γεγονός που σημαίνει ότι συνήθως απαιτείται και ίδια συμμετοχή από τον αγοραστή.

Ο δανειολήπτης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε σταθερό και κυμαινόμενο επιτόκιο. Το σταθερό επιτόκιο προσφέρει προβλεψιμότητα, καθώς η μηνιαία δόση παραμένει ίδια για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή και για όλη τη διάρκεια του δανείου, προστατεύοντας τον δανειολήπτη από πιθανές αυξήσεις των επιτοκίων. Αντίθετα, το κυμαινόμενο επιτόκιο ακολουθεί συνήθως το Euribor και μεταβάλλεται ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει είτε σε μείωση είτε σε αύξηση της δόσης. Η επιλογή εξαρτάται από το αν προτιμάται η ασφάλεια μιας σταθερής δόσης ή η ευελιξία που μπορεί να προσφέρει ένα κυμαινόμενο πρόγραμμα. Όλα τα στεγαστικά δάνεια επιβαρύνονται επίσης με την εισφορά του Ν. 128/75, η οποία για στεγαστικά δάνεια ανέρχεται σε 0,12%.

Η διάρκεια αποπληρωμής μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 35 έτη, επηρεάζοντας άμεσα τόσο το ύψος της μηνιαίας δόσης όσο και το συνολικό κόστος του δανείου. Μεγαλύτερη διάρκεια σημαίνει συνήθως χαμηλότερη μηνιαία δόση, αλλά υψηλότερη συνολική επιβάρυνση λόγω τόκων. Αντίθετα, μικρότερη διάρκεια οδηγεί σε μεγαλύτερη δόση, αλλά σε ταχύτερη αποπληρωμή και συνήθως μικρότερο συνολικό κόστος. Σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπεται και περίοδος χάριτος έως 24 μήνες, κατά την οποία ο δανειολήπτης μπορεί να καταβάλλει μόνο τόκους ή να ενσωματώνει τους τόκους στο κεφάλαιο, ανάλογα με τους όρους του προγράμματος.

Για τη χορήγηση στεγαστικού δανείου απαιτείται συνήθως προσημείωση υποθήκης Α’ σειράς, η οποία λειτουργεί ως εξασφάλιση για την τράπεζα. Το ύψος της προσημείωσης ανέρχεται συχνά στο 120% του ποσού του δανείου, ώστε να καλύπτονται πιθανές μελλοντικές απαιτήσεις, τόκοι ή έξοδα. Η ύπαρξη εξασφάλισης δεν σημαίνει ότι ο δανειολήπτης χάνει το ακίνητο, αλλά ότι η τράπεζα διατηρεί δικαίωμα επί αυτού σε περίπτωση σοβαρής και παρατεταμένης αδυναμίας αποπληρωμής.

Οι βασικές δαπάνες περιλαμβάνουν την εξέταση του αιτήματος, τον νομικό και τεχνικό έλεγχο, τα έξοδα Υποθηκοφυλακείου ή Κτηματολογίου, τις αμοιβές δικηγόρων για την προσημείωση και τα έξοδα έκδοσης κτηματολογικών εγγράφων. Τα έξοδα αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από την αρχή, καθώς αυξάνουν το συνολικό κόστος της διαδικασίας και δεν περιορίζονται μόνο στη μηνιαία δόση του δανείου. Επιπλέον, το ακίνητο πρέπει να είναι ασφαλισμένο καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου, κυρίως για κινδύνους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αξία του, όπως πυρκαγιά ή φυσικές καταστροφές.

Η εκταμίευση γίνεται εφάπαξ όταν πρόκειται για αγορά έτοιμης κατοικίας, ενώ πραγματοποιείται τμηματικά σε περιπτώσεις ανέγερσης, αποπεράτωσης ή επισκευής. Στις τμηματικές εκταμιεύσεις, η τράπεζα μπορεί να ελέγχει την πρόοδο των εργασιών πριν αποδεσμεύσει το επόμενο ποσό, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα χρήματα χρησιμοποιούνται για τον συμφωνημένο σκοπό. Η αποπληρωμή γίνεται συνήθως με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν μέρος του κεφαλαίου και τους αντίστοιχους τόκους.

Η διαδικασία περιλαμβάνει

• υποβολή αίτησης δανείου με προσκόμιση όλων των αναγκαίων εγγράφων και δικαιολογητικών προκειμένου η τράπεζα να πιστοποιήσει ή να επικαιροποιήσει τα προσωπικά στοιχεία και να αξιολογήσει την πιστοληπτική ικανότητα του αιτούντος.

• Οικονομική προέγκριση, κατά την οποία εξετάζονται τα εισοδήματα, οι υφιστάμενες υποχρεώσεις και η δυνατότητα εξυπηρέτησης της δόσης.

• Νομικός και τεχνικός έλεγχος του ακινήτου, ώστε να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στη χρηματοδότηση και ότι η αξία του ακινήτου ανταποκρίνεται στα δεδομένα της αγοράς.

• Οριστική έγκριση, εφόσον ολοκληρωθούν θετικά οι έλεγχοι και επιβεβαιωθούν οι βασικοί όροι του δανείου.

• Υπογραφή της δανειακής σύμβασης, στην οποία περιγράφονται αναλυτικά το ποσό, η διάρκεια, το επιτόκιο, οι δόσεις και οι λοιποί όροι συνεργασίας με την τράπεζα.

• Εγγραφή προσημείωσης στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο.

• Εκταμίευση του ποσού, είτε εφάπαξ είτε σταδιακά, ανάλογα με τον σκοπό του δανείου και την πρόοδο των εργασιών.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά διαφέρουν ανά στάδιο και τύπο ακινήτου, όπως διαμέρισμα, μονοκατοικία ή οικόπεδο. Συνήθως περιλαμβάνουν στοιχεία ταυτότητας και διαμονής, φορολογικά έγγραφα, αποδεικτικά εισοδήματος, στοιχεία του ακινήτου και έγγραφα που αφορούν την κυριότητα και τη νομική του κατάσταση. Η έγκαιρη συγκέντρωση των δικαιολογητικών μπορεί να μειώσει καθυστερήσεις και να βοηθήσει τον δανειολήπτη να έχει καλύτερη εικόνα της πορείας του αιτήματός του.

Το στεγαστικό δάνειο αποτελεί μια σύνθετη αλλά απολύτως διαχειρίσιμη διαδικασία, όταν ο δανειολήπτης έχει ξεκάθαρη εικόνα των επιλογών, των υποχρεώσεων και των πραγματικών οικονομικών δεδομένων. Η σωστή ενημέρωση, η σύγκριση των διαθέσιμων προγραμμάτων και η προσεκτική αξιολόγηση των όρων αποτελούν το κλειδί για μια ασφαλή και βιώσιμη απόφαση. Πριν από την τελική επιλογή, είναι σημαντικό ο ενδιαφερόμενος να εξετάσει όχι μόνο τη σημερινή του οικονομική δυνατότητα, αλλά και πιθανές μελλοντικές αλλαγές στα εισοδήματα, στα έξοδα ή στα επιτόκια. Με υπεύθυνο σχεδιασμό, το στεγαστικό δάνειο μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την απόκτηση ή βελτίωση κατοικίας, χωρίς να μετατραπεί σε δυσβάστακτη οικονομική επιβάρυνση.