Γιατί δεν έχουν προσληφθεί ακόμα οι επόπτες γεωπόνοι δακοκτονίας στη Μεσσηνία;

Παρότι είμαστε στις 12 Ιουλίου, παρότι έχουν φέτος, (σε αντίθεση με πέρυσι), ξεκινήσει οι ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου, παρόλα αυτά έμαθα πριν λίγο ότι δεν έχουν ακόμη προσληφθεί οι επόπτες δακοκτονίας στη Μεσσηνία!

Ρωτάω λοιπόν:

1. Γιατί δεν έχουν γίνει ακόμη οι προσλήψεις των εποχιακά εργαζομένων γεωπόνων, ώστε να συνδράμουν και να ελέγχουν το έργο της δακοκτονίας;

2.Ποιοι ευθύνονται για τη μεγάλη καθυστέρηση της πρόσληψης των εποπτών;

3. Ποιος ή ποιοι από την αντιπολίτευση ή τους αρμόδιους φορείς έχουν θέσει το σοβαρό θέμα αυτό στην Περιφέρεια, και τι απαντήσεις έχουν πάρει;

Υ.Γ.: Εύκολο να γίνεται αγωγή κατά του Θανάση Πετράκου γιατί φωνάζει για τη δακοκτονία, αλλά χρειάζονται απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτουν οι ελαιοπαραγωγοι.