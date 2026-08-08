Ανοιχτή επιστολή-Κάλεσμα: Για την επένδυση «Nika Bay» στο Μπουρνιά — και για το προηγούμενο που δημιουργεί

Την Κυριακή 9 Αυγούστου, 7:30 το απόγευμα, στο βόρειο πάρκινγκ της Δημοτικής Αγοράς, δίνουμε ραντεβού για μηχανοκίνητη πορεία στο Μπουρνιά. Πάμε να θέσουμε ένα ερώτημα που κανείς δεν απάντησε: τι θα είναι η Καλαμάτα σε είκοσι χρόνια, αν οι παραλίες της γίνουν προϊόν ακινήτων;

Δεν πρόκειται για ξενοδοχειακή επένδυση

Το έργο «Nika Bay» παρουσιάζεται ως τουριστική ανάπτυξη. Είναι επιχείρηση Real Estate με τουριστικό μανδύα - και αυτό δεν είναι υποψία μας - προκύπτει από τα ίδια τα έγγραφα.

Πρώτον, η κατηγορία χρήσης που ζητείται. Το «παραθεριστικό τουριστικό χωριό» έχει στον νόμο συγκεκριμένο περιεχόμενο: πρώτη χρήση είναι η παραθεριστική κατοικία, ενώ η εστίαση και τα καταστήματα επιτρέπονται «μόνο για την εξυπηρέτησή» της. Το ξενοδοχείο δεν είναι το κέντρο του σχεδίου· είναι το παρακολούθημα.

Δεύτερον, οι αριθμοί. 248 πολυτελείς κατοικίες προς πώληση, έναντι ξενοδοχείου 140 δωματίων.

Τρίτον, η απασχόληση. Ο φάκελος δεσμεύεται σε 75 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας - ακριβώς το νομικό ελάχιστο της κατηγορίας 1(αβ) του ν. 4864/2021. Δεν είναι πρόβλεψη - είναι κατώφλι. Ένα πεντάστερο 140 δωματίων απασχολεί πολλαπλάσιους.

Ενός κακού μύρια έπονται

Το ερώτημα δεν σταματά στα 205 στρέμματα. Ενός κακού μύρια έπονται, έλεγαν οι πρόγονοί μας. Αν το σχήμα περάσει με ταχεία αδειοδότηση και παράκαμψη του σχεδιασμού, δεν θα μείνει εξαίρεση. Θα γίνει υπόδειγμα - και τα υποδείγματα τα αντιγράφουν όλοι.

Μετά το Μπουρνιά, ποια είναι η επόμενη παραλία; Μία επένδυση δεν αλλάζει έναν τόπο - μια σειρά επενδύσεων τον αλλάζει. Όταν κάθε όμορφο κομμάτι της ακτής θα έχει βρει τον «στρατηγικό» επενδυτή του, η Καλαμάτα δεν θα είναι πόλη με παραλία - θα είναι χαρτοφυλάκιο ακινήτων με θέα, με τη γη τιμολογημένη από τη διεθνή αγορά και όχι από το τι μπορεί να πληρώσει ένας νέος Καλαματιανός για να μείνει στον τόπο του ή ένας φοιτητής να βρει να κοιμηθεί!

Αρκεί να κοιτάξουμε τη Χαλκιδική, όπου αναπτύσσεται έργο 175 βιλών με ενιαία τιμή 400.000 ευρώ ανά μονάδα - ακριβώς πάνω από το κατώφλι της Golden Visa - με διαφημιζόμενη απόδοση 7,27%, διαχείριση για βραχυχρόνιες μισθώσεις και «ιδιωτική πρόσβαση στην παραλία». Το προϊόν δεν είναι η φιλοξενία, αλλά ο τίτλος ιδιοκτησίας με απόδοση.

Και τίθεται το κρίσιμο ερώτημα: ποιος ακριβώς επενδύει; Δίνονται δημόσιες διευκολύνσεις, φορολογικά κίνητρα, παραχώρηση αιγιαλού και παράκαμψη του σχεδιασμού σε φορείς των οποίων το ιδιοκτησιακό σχήμα η τοπική κοινωνία αγνοεί. Το να ρωτάμε δεν είναι καχυποψία - είναι όρος στοιχειώδης όταν παραχωρούνται δημόσια αγαθά.

Η Καλαμάτα χρειάζεται αμιγώς ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ κλίνες, όχι ακίνητα Real Estate & Airbnb

Η πόλη έχει πραγματική ανάγκη από ξενοδοχειακές κλίνες. Χωρίς αυτές δεν υπάρχει συνεδριακός, αθλητικός, πολιτιστικός ή γαστρονομικός τουρισμός - δεν υπάρχει πέρασμα από τον προορισμό των 25 ημερών ή του Σαββατοκύριακου, σε προορισμό 365 ημερών. Αυτή η προοπτική θα δικαιολογούσε τον όρο «στρατηγική επένδυση».

Εδώ βρίσκεται η σοβαρότερη απώλεια: οι εκτάσεις που μπορούν να φιλοξενήσουν πραγματική ξενοδοχειακή δυναμικότητα είναι λίγες. Δεν παράγονται ξανά. Αν δοθούν μία προς μία σε σχήματα Real Estate, τι μένει να αξιοποιηθεί αύριο; Το κόστος δεν είναι ό,τι χτίζεται - είναι ό,τι δεν θα μπορέσει ποτέ να χτιστεί αυτό που μας ωφελεί.

Το παράδειγμα είναι δίπλα μας. Η παραλία της Ναυαρίνου, το πολυτιμότερο μέτωπο της πόλης, έμεινε χωρίς πρόβλεψη στον πολεοδομικό σχεδιασμό και κατέληξε σε κατοικίες, εστίαση και καφετέριες. Αντί για ξενοδοχειακή δυναμικότητα, αποκτήσαμε οικονομία του Σαββατοκύριακου - όχι οικονομία δώδεκα μηνών. Τότε το λάθος έγινε από παράλειψη - τώρα κινδυνεύουμε να το επαναλάβουμε εν γνώσει μας.

Ένα ερώτημα ουσίας ;

Αν αυτή η επένδυση είναι στρατηγική, ποιες δεν είναι και γιατί;

Και ποιος πληρώνει τους λογαριασμούς;

Ο νόμος υποχρεώνει τους δημόσιους φορείς να εκτελούν «κατ’ απόλυτη προτεραιότητα» τα έργα σύνδεσης με ύδρευση, αποχέτευση και ενέργεια - χωρίς να ορίζει ποιος πληρώνει. Ποιος αναλαμβάνει την επέκταση του βιολογικού, όταν προστεθούν και οι εκατοντάδες κατοικίες που ήδη χτίζονται; Καταθέτουμε αιτήσεις προς τη ΔΕΥΑΚ και τον Δήμο.

Και ένα οξύμωρο: για το ίδιο μέτωπο εκπονείται με δημόσιο χρήμα το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καλαμάτας–Μάνης, μελέτη 3.000.000 ευρώ. Πληρώνουμε για να σχεδιάσουμε τον τόπο μας και καλούμαστε να τον παρακάμψουμε.

Τι ζητάμε

1. Ολοκλήρωση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου πριν από κάθε αδειοδότηση.

2. Δημοσιοποίηση όλων των μελετών, μαζί με την ανάλυση ανθεκτικότητας.

3. Γραπτή εγγύηση ελεύθερης πρόσβασης στον αιγιαλό.

4. Γραπτή κατανομή του κόστους των συνοδών έργων. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης, ζητούμε αναλυτικό πίνακα των έργων που απαιτεί η επένδυση - οδική πρόσβαση, ύδρευση, αποχέτευση και λοιπές υποδομές - με ρητή αναφορά, ανά έργο, στο κόστος, στον φορέα χρηματοδότησης, στο χρονοδιάγραμμα και, κυρίως, στο ποιος αναλαμβάνει τη συντήρηση και με τι ετήσιο κόστος. Η κρίσιμη διάκριση δεν είναι ποιος κατασκευάζει, αλλά ποιος πληρώνει μετά - τα έργα αυτά περιέρχονται συνήθως στον δήμο ως διαρκής δαπάνη, χωρίς αντίστοιχη πρόβλεψη εσόδου. Δεσμευτικό κείμενο, όχι μνημόνιο προθέσεων.

5. Δεσμευτικά τοπικά οφέλη με ρήτρα ανάκλησης.

6. Αποκάλυψη του ιδιοκτησιακού σχήματος.

7. Σαφή δέσμευση για το τι θα λειτουργεί ως ξενοδοχείο και τι θα πωληθεί.

8. Νέα, ουσιαστική διαβούλευση.

Η Μεσσηνία έχει αποδείξει ότι μεγάλη επένδυση και τοπική συναίνεση συμβαδίζουν - με πολυετή διάλογο και χιλιάδες υπογραφές. Όχι με δεκαήμερη διαβούλευση και δύο σελίδες.

Την υπεραξία του παραλιακού μετώπου δεν τη δημιούργησε κανένας επενδυτής - την παρήγαγε ο τόπος, σε δεκαετίες. Δεν παραχωρείται χωρίς σχέδιο, εγγυήσεις και λογοδοσία.

Όσοι ρωτούν - όσοι ζητούν διαβούλευση, δεν εμποδίζουν την ανάπτυξη — την κάνουν δίκαιη.

Σημείωση τεκμηρίωσης: τα μεγέθη του έργου προέρχονται από τον φάκελο και τα σχόλια της δημόσιας διαβούλευσης (Enterprise Greece, Μάρτιος 2026) και από τον οικονομικό Τύπο. Οι νομικές αναφορές αφορούν τον ν. 4864/2021 (άρθρα 2, 5, 6, 7, 9, 12, 15) και τον ν. 3986/2011 ως προς το περιεχόμενο της κατηγορίας «παραθεριστικό τουριστικό χωριό».