“Το θαύμα” παρουσιάζεται για πρώτη φορά από ελληνική παραγωγή - 19 Σεπτεμβρίου στην Καρδαμύλη

Δέκα χρόνια μετά την πρώτη παρουσίασή του στην Ιταλία από τον ίδιο τον συγγραφέα και σκηνοθέτη Giuseppe Massa, το έργο «Το θαύμα» (Miracolo) παρουσιάζεται για πρώτη φορά από ελληνική παραγωγή, σε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία της Νικολέτας Φιλόσογλου και σε μετάφραση της Βιολέτας Ζεύκη.

Γραμμένο το 2016, μέσα στην κορύφωση της μεταναστευτικής κρίσης στη Μεσόγειο, το έργο επιστρέφει σήμερα σε έναν κόσμο διαφορετικό, αλλά ταυτόχρονα οδυνηρά οικείο. Οι μετακινήσεις πληθυσμών συνεχίζονται, νέοι πόλεμοι και η κλιματική κρίση αναδιαμορφώνουν τον παγκόσμιο χάρτη, ενώ το ερώτημα της συνύπαρξης και της αλληλεγγύης παραμένει ανοιχτό και επιτακτικό. Από τους πρώτους σταθμούς της περιοδείας είναι η Καρδαμύλη, όπου θα παρουσιαστεί στις 19 Σεπτεμβρίου.

Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από δύο αδέλφια νεκροθάφτες, οι οποίοι καλούνται να τελέσουν την ταφή ενός νεκρού μετανάστη. Όμως, στο νεκροταφείο έχουν απομείνει μόλις δύο κενές θέσεις, τις οποίες επιθυμούν να κρατήσουν για τους ίδιους. Μπροστά σε αυτό το παράδοξο αδιέξοδο, αποφασίζουν να επιχειρήσουν το αδιανόητο: να αναστήσουν τον νεκρό. Με όχημα το μαύρο χιούμορ και τη σάτιρα, ο Giuseppe Massa συνθέτει μια βαθιά ανθρώπινη και πολιτική αλληγορία για τον φόβο απέναντι στον ξένο, τη μνήμη, την απώλεια και την αναζήτηση της καλοσύνης μέσα σε έναν κόσμο διαρκών μετακινήσεων. Η παράσταση έχει σχεδιαστεί για να παρουσιαστεί σε υπαίθριους χώρους, μεταφέροντας την ιστορία της εκεί όπου το ελληνικό τοπίο συναντά τη συλλογική μνήμη της Μεσογείου. Με βασικά σκηνικά στοιχεία ένα ποδήλατο και ένα φέρετρο, συνομιλεί με τις ακτές και τις περιοχές που βίωσαν τις μεγάλες μεταναστευτικές διαδρομές της τελευταίας δεκαετίας. Δέκα χρόνια μετά τη συγγραφή του, το «Θαύμα» αποτελεί μια ζωντανή υπενθύμιση ότι οι ανθρώπινες ιστορίες της προσφυγιάς, της αναζήτησης πατρίδας και της ανάγκης για αξιοπρέπεια εξακολουθούν να διαμορφώνουν το παρόν μας. Σε μια εποχή όπου τα σύνορα μετακινούνται, οι ταυτότητες επαναπροσδιορίζονται και η έννοια της φιλοξενίας δοκιμάζεται καθημερινά, το έργο του Giuseppe Massa μάς καλεί να αναζητήσουμε εκ νέου το μοναδικό θαύμα που εξακολουθεί να έχει σημασία: την ανθρώπινη καλοσύνη.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Κείμενο: Giuseppe Massa. Μετάφραση: Βιολέτα Ζεύκη. Σκηνοθεσία – Σκηνική σύλληψη: Νικολέτα Φιλόσογλου. Δραματουργική επεξεργασία: Νικολέτα Φιλόσογλου. Ενδυματολογία: Φίλιππος Τσιτσόπουλος. Σχεδιασμός και εικαστική επιμέλεια ποδηλάτου: Chris Capten, Κυριακή Φιλόσογλου. Σχεδιασμός φωτισμών: Στέλλα Κάλτσου. Μουσική επιμέλεια: Νικολέτα Φιλόσογλου. Μουσική σύνθεση – Σχεδιασμός ήχου: Άρης Κοντοάγγελος. Επιμέλεια κίνησης: Ελένη Καστανιώτη. Βοηθοί σκηνοθέτη: Ελένη Καστανιώτη, Νικόλας Λαμπάκης. Βίντεο teaser: Στέλιος Σγουράκης, Φίλιππος Τσιτσόπουλος. Βίντεο μοντάζ: Γιάννης Γαλιάτσος. Φωτογραφίες promo: Φίλιππος Τσιτσόπουλος. Οπτική ταυτότητα: Τάσος Θωμόγλου. Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble.

ΔΙΑΝΟΜΗ: Antonio: Θανάσης Δήμου. Bernardo: Παναγιώτης Παναγόπουλος. Ακούγεται η φωνή του Λαέρτη Μαλκότση.