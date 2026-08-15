Οδική Παιδεία για όλους: Νυχτερινή οδήγηση, τα φώτα σώζουν, όταν χρησιμοποιούνται σωστά

Η νυχτερινή οδήγηση είναι κάτι που όλοι έχουμε ζήσει. Μόλις πέσει το σκοτάδι, όμως, οι συνθήκες αλλάζουν. Η ορατότητα περιορίζεται, τα μάτια κουράζονται πιο εύκολα και ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας για να αντιδράσουμε σε έναν κίνδυνο μπορεί να είναι μικρότερος.

Γι’ αυτό, τη νύχτα η προσοχή μας πρέπει να είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Γιατί η οδήγηση τη νύχτα είναι πιο απαιτητική;

Όσο μειώνεται το φως, τόσο δυσκολότερα αντιλαμβανόμαστε έγκαιρα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Η ορατότητα περιορίζεται σημαντικά, ιδιαίτερα σε δρόμους χωρίς επαρκή φωτισμό. Τα μάτια κουράζονται πιο εύκολα και δυσκολευόμαστε περισσότερο να εκτιμήσουμε σωστά τις αποστάσεις, τις σκιές και τα εμπόδια. Ένας πεζός με σκούρα ρούχα, ένα ποδήλατο χωρίς φώτα, ένα ζώο ή ένα εμπόδιο στον δρόμο μπορεί να γίνει αντιληπτό πολύ αργότερα απ’ ό,τι την ημέρα. Γι’ αυτό, τη νύχτα πρέπει να οδηγούμε με ταχύτητα που μας επιτρέπει να αντιδράσουμε έγκαιρα σε οτιδήποτε εμφανιστεί μπροστά μας.

Τι κάνουμε όταν μας τυφλώνουν τα μεγάλα φώτα;

Πόσες φορές έχει συμβεί να έρχεται απέναντί μας ένα αυτοκίνητο με αναμμένα τα μεγάλα φώτα; Το έντονο φως μπορεί να προκαλέσει προσωρινό θάμβωμα και για λίγες στιγμές να μειώσει σημαντικά την ικανότητά μας να βλέπουμε καθαρά τον δρόμο.

Σε αυτή την περίπτωση.

• Δεν κοιτάμε απευθείας τα φώτα του απέναντι αυτοκινήτου. Στρέφουμε ελαφρά το βλέμμα μας προς τη δεξιά πλευρά του δρόμου, χρησιμοποιώντας το άκρο του οδοστρώματος ως σημείο αναφοράς.

• Μειώνουμε σταδιακά την ταχύτητά μας, χωρίς πανικό και χωρίς απότομο φρενάρισμα.

• Κρατάμε σταθερά το τιμόνι και παραμένουμε μέσα στη λωρίδα κυκλοφορίας μας.

• Περιμένουμε λίγες στιγμές μέχρι τα μάτια μας να προσαρμοστούν ξανά στο σκοτάδι και συνεχίζουμε με αυξημένη προσοχή.

Το σημαντικότερο είναι να παραμείνουμε ψύχραιμοι και να μην κάνουμε απότομες κινήσεις.

Μεγάλα ή μεσαία φώτα;

Η σωστή χρήση των φώτων είναι απαραίτητη τόσο για να βλέπουμε εμείς όσο και για να μην εμποδίζουμε την όραση των άλλων.

Τα φώτα διασταύρωσης, τα γνωστά μεσαία, φωτίζουν σε απόσταση 40 – 50 μέτρα, χρησιμοποιούνται όταν υπάρχει επαρκής φωτισμός στον δρόμο και όταν οι συνθήκες δεν επιτρέπουν τη χρήση των μεγάλων φώτων.

Τα φώτα πορείας, δηλαδή τα μεγάλα, φωτίζουν σε απόσταση 100 μέτρων , μας προσφέρουν μεγαλύτερη ορατότητα και χρησιμοποιούνται σε σκοτεινούς δρόμους, όταν αυτό είναι απαραίτητο και δεν υπάρχει κίνδυνος να θαμπώσουμε άλλον οδηγό.

Όταν πλησιάζει όχημα από την αντίθετη κατεύθυνση ή όταν ακολουθούμε άλλο όχημα, κατεβάζουμε εγκαίρως τα μεγάλα φώτα και χρησιμοποιούμε τα μεσαία.

Ένας απλός κανόνας είναι.

Χρησιμοποιούμε τα μεγάλα φώτα για να βλέπουμε καλύτερα, ποτέ όμως εις βάρος της όρασης των άλλων.

Προσοχή και στη ρύθμιση των φώτων μας

Δεν αρκεί μόνο να επιλέγουμε τα σωστά φώτα. Πρέπει και οι προβολείς του αυτοκινήτου μας να είναι σωστά ρυθμισμένοι και καθαροί. Αν είναι ρυθμισμένοι πολύ ψηλά, μπορεί να θαμπώνουν τους οδηγούς που έρχονται από απέναντι. Αν είναι πολύ χαμηλά, δεν φωτίζουν επαρκώς τον δρόμο μπροστά μας. Ελέγχουμε λοιπόν τακτικά ότι όλα τα φώτα λειτουργούν σωστά, ότι τα φωτιστικά σώματα είναι καθαρά και ότι οι προβολείς είναι σωστά ρυθμισμένοι.

Πότε χρησιμοποιούμε τα φώτα ομίχλης;

Τα φώτα ομίχλης δεν είναι φώτα που χρησιμοποιούμε καθημερινά χωρίς λόγο. Τα χρησιμοποιούμε όταν οι καιρικές συνθήκες και η περιορισμένη ορατότητα το απαιτούν, όπως σε πυκνή ομίχλη, έντονη βροχόπτωση ή χιονόπτωση, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο ΚΟΚ. Η άσκοπη χρήση τους μπορεί να ενοχλεί ή να θαμπώνει τους άλλους οδηγούς.

Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ για τα φώτα;

Ο ΚΟΚ προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες για τη σωστή χρήση και λειτουργία των φώτων του οχήματος. Κατά τη νυχτερινή οδήγηση ο οδηγός πρέπει να χρησιμοποιεί τον κατάλληλο φωτισμό, χωρίς να προκαλεί θάμβωση ή ενόχληση στους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Τα μεγάλα φώτα δεν χρησιμοποιούνται όταν ο δρόμος φωτίζεται επαρκώς, όταν πλησιάζει όχημα από την αντίθετη κατεύθυνση ή όταν κινούμαστε πίσω από άλλο όχημα και υπάρχει κίνδυνος να θαμπώσουμε τον οδηγό του.

Σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούμε τα φώτα διασταύρωσης, δηλαδή τα μεσαία.

Η λανθασμένη χρήση των φώτων μπορεί να αποτελέσει παράβαση και να επιφέρει τις κυρώσεις που προβλέπει ο ΚΟΚ.

Η κούραση είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος τη νύχτα

Υπάρχει όμως και ένας κίνδυνος που πολλές φορές υποτιμούμε, η κόπωση.

Αν νιώσουμε τα βλέφαρά μας βαριά, αν χασμουριόμαστε συνεχώς ή αν αντιληφθούμε ότι η συγκέντρωσή μας μειώνεται, δεν προσπαθούμε απλώς να αντέξουμε λίγο ακόμη.

Σταματάμε σε ασφαλές σημείο και ξεκουραζόμαστε.

Η νυχτερινή κόπωση μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε μικροΰπνο. Λίγα δευτερόλεπτα με κλειστά μάτια όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε κίνηση είναι αρκετά για να συμβεί ένα σοβαρό τροχαίο.

Ένα μικρό διάλειμμα ή ένας σύντομος ύπνος μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο σημαντικός από όσο πιστεύουμε.

Πριν από μια μεγάλη νυχτερινή διαδρομή αποφεύγουμε επίσης τα βαριά γεύματα και, πάνω απ’ όλα, ξεκινάμε ξεκούραστοι.

Να θυμόμαστε

Τη νύχτα δεν αρκεί μόνο να βλέπουμε. Πρέπει και να φροντίζουμε ώστε να μας βλέπουν, χωρίς να τυφλώνουμε τους άλλους.

Καθαρά και σωστά ρυθμισμένα φώτα, κατάλληλη ταχύτητα, σωστή χρήση των μεγάλων και μεσαίων φώτων, καθαρό παρμπρίζ και ξεκούραστος οδηγός είναι βασικές προϋποθέσεις για μια ασφαλή νυχτερινή διαδρομή.

Γιατί στον δρόμο δεν είμαστε ποτέ μόνοι.