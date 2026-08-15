Χάρτης για τουρίστες χωρίς τις παραλίες

Ο νέος τουριστικός χάρτης της Καλαμάτας υπόσχεται έγκυρη ενημέρωση, αλλά αφήνει εκτός την… ανατολική παραλία της πόλης.

Η παράλειψη ενός τόσο κομβικού σημείου καθιστά το έντυπο εντελώς αδικαιολόγητο. Εννοείται ότι εκτός χάρτη είναι και οι υπόλοιπες παραλίες.

Η δημοτική αρχή επιδεικνύει μια πρωτοφανή ταξιδιωτική αγραμματοσύνη που ξεπερνά τα όρια της προχειρότητας. Η διανομή ενός χάρτη με τέτοια πραγματολογικά κενά εκθέτει ανεπανόρθωτα την Καλαμάτα στους επισκέπτες της. Οι υπεύθυνοι λειτουργούν επικίνδυνα για το τουριστικό προϊόν του τόπου, υπονομεύοντας άμεσα την εικόνα και την αξιοπιστία της περιοχής.

Θ.Λ.