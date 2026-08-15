eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026 17:07

Χάρτης για τουρίστες χωρίς τις παραλίες

Γράφτηκε από τον

Χάρτης για τουρίστες χωρίς τις παραλίες

Premium Strom

 

Ο νέος τουριστικός χάρτης της Καλαμάτας υπόσχεται έγκυρη ενημέρωση, αλλά αφήνει εκτός την… ανατολική παραλία της πόλης.

Η παράλειψη ενός τόσο κομβικού σημείου καθιστά το έντυπο εντελώς αδικαιολόγητο. Εννοείται ότι εκτός χάρτη είναι και οι υπόλοιπες παραλίες. 

Η δημοτική αρχή επιδεικνύει μια πρωτοφανή ταξιδιωτική αγραμματοσύνη που ξεπερνά τα όρια της προχειρότητας. Η διανομή ενός χάρτη με τέτοια πραγματολογικά κενά εκθέτει ανεπανόρθωτα την Καλαμάτα στους επισκέπτες της. Οι υπεύθυνοι λειτουργούν επικίνδυνα για το τουριστικό προϊόν του τόπου, υπονομεύοντας άμεσα την εικόνα και την αξιοπιστία της περιοχής.

Θ.Λ.

Κατηγορία Σχόλια
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις