eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026 15:07

Επιχορήγηση Παμίσου για αθλητικές εκδηλώσεις

Γράφτηκε από την

Επιχορήγηση Παμίσου για αθλητικές εκδηλώσεις

Navarino Agora

 

Την επιχορήγηση του Παμίσου Μεσσήνης με 3.000 ευρώ, για τη διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων – δράσεων μέσα στο 2026, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Οπως είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Μπάμπης Μακρής, η επιχορήγηση αφορά 4 εκδηλώσεις: Τουρνουά ποδοσφαίρου ακαδημιών, ημέρα γνωριμίας με το ποδόσφαιρο για παιδιά Δημοτικού, δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και Χριστουγεννιάτικο τουρνουά μπάσκετ φιλανθρωπικού χαρακτήρα.

Απαντώντας στον επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κώστα Γεωργακόπουλο, ο αντιδήμαρχος ανέφερε ότι αίτημα για επιχορήγηση έχει κάνει και η Α.Ε. Λογγάς.

Ο κ. Γεωργακόπουλος χαρακτήρισε γενναία πράξη του Δήμου την επιχορήγηση των αθλητικών σωματείων.

Την επιχορήγηση καταψήφισε ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Θεοδωρακόπουλος, επικρίνοντας τη δημοτική αρχή ότι διαχειρίζεται το δημόσιο χρήμα με ελαφρότητα, δίνοντας 5.000 και 6.000 ευρώ, για ηχητικά και καρέκλες.

Κατηγορία Δήμοι
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις