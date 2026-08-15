Επιχορήγηση Παμίσου για αθλητικές εκδηλώσεις

Την επιχορήγηση του Παμίσου Μεσσήνης με 3.000 ευρώ, για τη διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων – δράσεων μέσα στο 2026, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Οπως είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Μπάμπης Μακρής, η επιχορήγηση αφορά 4 εκδηλώσεις: Τουρνουά ποδοσφαίρου ακαδημιών, ημέρα γνωριμίας με το ποδόσφαιρο για παιδιά Δημοτικού, δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και Χριστουγεννιάτικο τουρνουά μπάσκετ φιλανθρωπικού χαρακτήρα.

Απαντώντας στον επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κώστα Γεωργακόπουλο, ο αντιδήμαρχος ανέφερε ότι αίτημα για επιχορήγηση έχει κάνει και η Α.Ε. Λογγάς.

Ο κ. Γεωργακόπουλος χαρακτήρισε γενναία πράξη του Δήμου την επιχορήγηση των αθλητικών σωματείων.

Την επιχορήγηση καταψήφισε ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Θεοδωρακόπουλος, επικρίνοντας τη δημοτική αρχή ότι διαχειρίζεται το δημόσιο χρήμα με ελαφρότητα, δίνοντας 5.000 και 6.000 ευρώ, για ηχητικά και καρέκλες.