Πανηγύρια, φοροδιαφυγή και εισαγόμενες μαύρες αρπαχτές!

Όλα, όσα θα αναφέρω παρακάτω δεν εμπεριέχουν καμία διάθεση εμπάθειας. Απλά αποτελούν απόσταγμα καθημερινών συζητήσεων στις παρέες μας. Θέλω επίσης να σας εκμυστηρευθώ ότι το φετινό καλοκαίρι προτίμησα πανηγύρια με ντόπια μουσικά συγκροτήματα.

Φθάνουμε στο τέλος του «πολιτιστικού» καλοκαιριού. Τα πανηγύρια έκαναν και φέτος έντονη την παρουσία τους. Ο κόσμος με την ανοχή της πολιτείας υπερηφανεύεται ότι «διασκέδασε» μέχρι πρωίας αγνοώντας τους κανόνες τήρησης κοινής ησυχίας.

Δημοσιεύματα ανέφεραν ότι στην γιορτή σύκου (ημέρα Τρίτη !) στον Πολύλοφο 3000 άτομα συμμετείχαν στην εκδήλωση και γλέντησαν έως το πρωί. Όμως το σύκο κατά τα λεγόμενα των παραγωγών τα τελευταία χρόνια έχει χτυπήσει κόκκινο. Η γιορτή αγκινάρας στην Μικρομάνη κάποτε ήταν στις δόξες της σήμερα η αγκινάρα και αυτή έχει χτυπήσει κόκκινο. Το ίδιο συμβαίνει και για πολλά άλλα αγροτικά προϊόντα. Μια άλλη εκδήλωση με την επωνυμία «Άρτος- Οίνος –Έλαιον» στο πάρκο σιδηροδρόμων στην Καλαμάτα έχει και αυτή τελείως υποβαθμιστεί. Τελικά αυτό που με σιγουριά μπορούμε να πούμε είναι «ότι είμαστε για τα πανηγύρια».

Αυτό που χρειάζεται ο τόπος μας είναι μια μεγάλη με στόχευση εκδήλωση που θα ξεπερνά τα όρια της Μεσσηνίας και που θα φέρνει ξένο κόσμο. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να φέρνουμε ξένα ακριβοπληρωμένα μουσικά συγκροτήματα και φίρμες να κάνουν τις αρπαχτές τους και μετά να μας λένε άντε γεια. Πολλές από αυτές τις συνεργασίες είναι μαύρες με αποτέλεσμα οι Σύλλογοι να οδηγούνται προκλητικότατα σε φοροδιαφυγή.

Οι θαμώνες των πανηγυριών εκτός από το καλοκαιρινό μαύρισμα της θάλασσας έζησαν και το «μαύρο» των πανηγυριών παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις της Κυβέρνησης ότι θα επιβάλλει στους Συλλόγους να κόβουν αποδείξεις.

Η φοροδιαφυγή στα πανηγύρια ζει το μεγαλείο της. Εισπρακτική απόδειξη ούτε για δείγμα και εδώ καταλήγουμε ότι στο «πολιτιστικό» καλοκαίρι είναι όλα μαύρα! Υπόψη, ότι όλοι οι Σύλλογοι υποχρεούνται να έχουν ΑΦΜ. Παρ’ όλα αυτά το ΑΦΜ των Συλλόγων δεν είναι ικανό να αντισταθεί στις μαύρες απαιτήσεις των εισαγόμενων μουσικών συγκροτημάτων.

Χρήσιμο είναι να αναφέρω ότι στην Καλαμάτα εδώ και 30 χρόνια λειτουργεί Μουσικό Σχολείο. Απ’ αυτό έχουν αποφοιτήσει εκατοντάδες παιδιά τα οποία είτε παίζουν μουσικά όργανα , είτε τραγουδούν. Επίσης υπάρχουν εκατοντάδες μουσικοί και υπέροχες φωνές που είτε είναι αυτοδίδακτοι είτε έχουν σπουδάσει. Θα μπορούσαν απ’ αυτούς τους καλλιτέχνες και με την στήριξη όλων αυτών από κάποιες παράπλευρες δυνάμεις να έχουν δημιουργηθεί αρκετά μουσικά ντόπια συγκροτήματα τα οποία να επιλέγονταν από τους τοπικούς Συλλόγους και να κάλυπταν τα καλοκαιρινά πανηγύρια.

Μόνο αν ο κόσμος γυρνούσε την πλάτη και δεν πήγαινε σε πανηγύρια που φέρνουν μουσικά σχήματα εισαγόμενα στη Μεσσηνία θα δημιουργούνταν ντόπια μουσικά συγκροτήματα και κατά κάποιο τρόπο θα δινότανε λύση στην φοροδιαφυγή των πανηγυριών.

Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι καταστατικά εκτός από τον πολιτιστικό τους ρόλο έχουν και εξωραϊστικό. Ελάχιστοι Σύλλογοι φθάνουν έως και τον εξωραϊστικό τους ρόλο. Οι πιο πολλοί Σύλλογοι εξαντλούνται στην διοργάνωση των πανηγυριών.

Τελειώνοντας θέλω να βάλω και μια άλλη διάσταση απέναντι στην διασκέδαση των πανηγυριών για την οποία κάποιοι καυχιούνται. Θα έλεγα λοιπόν ότι αν αυτός ο κόσμος των πανηγυριών έβγαινε και στους δρόμους των διεκδικήσεων η κοινωνία μας θα ήταν καλύτερη.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείτε έντονη συμμετοχή νεολαίας στα πανηγύρια. Αυτό σε πρώτη ανάγνωση είναι ευχάριστο. Όμως δεν συμβαίνει το ίδιο και με την συμμετοχή της νεολαίας στο δρόμο των διεκδικήσεων. Η νεολαία μας έχει διαλέξει το δρόμο της μετανάστευσης και των καλών μισθών του εξωτερικού αντί να μείνει στην χώρα μας και να παλέψει και διεκδικήσει μια καλύτερη « ανατολή ηλίου».

ΥΓ. Την περίοδο των πανηγυριών τα ΜΜΕ ξέχασαν την ακρίβεια και τα καθημερινά προβλήματα. Η διασκέδαση στα Πανηγύρια τα έδινε όλα μέχρι πρωίας. Από το Σεπτέμβριο θα επανέλθει στο καθημερινό ρεπορτάζ το «κλάψιμο της φτώχιας» .