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Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2026 14:16

Νέος αιφνιδιασμός για τους αγρότες μέσω ΟΣΔΕ

Γράφτηκε από την

Νέος αιφνιδιασμός για τους αγρότες μέσω ΟΣΔΕ

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Του Παναγιώτη Αδαμόπουλου, πρώην βουλευτή Μεσσηνίας με το ΠΑΣΟΚ

Οι αγροτικές επιδοτήσεις αποτελούν στήριξη της παραγωγής και της λειτουργίας των αγροτών    – όχι εργαλείο συμψηφισμών.
Το ΠΑΣΟΚ με κοινοβουλευτική Ερώτηση προς τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, ζητάει άμεσες και ξεκάθαρες απαντήσεις για τις αναφορές περί υποχρεωτικής αποδοχής όρου παρακράτησης ή συμψηφισμού αγροτικών ενισχύσεων κατά την υποβολή και οριστικοποίηση της ΕΑΕ 2026.
Αν η άρνηση συναίνεσης σημαίνει ότι δεν μπορεί να οριστικοποιηθεί η αίτηση, τότε τίθεται ένα αυτονόητο ερώτημα:
Πόσο «προαιρετική» είναι τελικά αυτή η συναίνεση;
Οι παραγωγοί μας είναι ήδη αντιμέτωποι με το υψηλό κόστος, έχουν τεράστια έλλειψη ρευστότητας και συσσωρευμένες υποχρεώσεις.
Το ΟΣΔΕ δεν μπορεί να μετατρέπεται σε μοχλό πίεσης για την αποδοχή συμψηφισμών.
Η Κυβέρνηση οφείλει να ξεκαθαρίσει άμεσα τι ισχύει και να εγγυηθεί ότι κανένας αγρότης δεν θα βρεθεί μπροστά στο δίλημμα «συναινείς ή δεν οριστικοποιείται η αίτησή σου».
Οι αγροτικές επιδοτήσεις έχουν έναν συγκεκριμένο σκοπό: να στηρίζουν την παραγωγή και το αγροτικό εισόδημα. Όχι να αποτελούν έναν ακόμη μηχανισμό πίεσης απέναντι στον αγροτικό κόσμο.
Εδώ και τώρα στήριξη στον πρωτογενή τομέα με κάθε τρόπο!

 

Κατηγορία Απόψεις
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