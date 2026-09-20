Νέος αιφνιδιασμός για τους αγρότες μέσω ΟΣΔΕ

Οι αγροτικές επιδοτήσεις αποτελούν στήριξη της παραγωγής και της λειτουργίας των αγροτών – όχι εργαλείο συμψηφισμών.

Το ΠΑΣΟΚ με κοινοβουλευτική Ερώτηση προς τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, ζητάει άμεσες και ξεκάθαρες απαντήσεις για τις αναφορές περί υποχρεωτικής αποδοχής όρου παρακράτησης ή συμψηφισμού αγροτικών ενισχύσεων κατά την υποβολή και οριστικοποίηση της ΕΑΕ 2026.

Αν η άρνηση συναίνεσης σημαίνει ότι δεν μπορεί να οριστικοποιηθεί η αίτηση, τότε τίθεται ένα αυτονόητο ερώτημα:

Πόσο «προαιρετική» είναι τελικά αυτή η συναίνεση;

Οι παραγωγοί μας είναι ήδη αντιμέτωποι με το υψηλό κόστος, έχουν τεράστια έλλειψη ρευστότητας και συσσωρευμένες υποχρεώσεις.

Το ΟΣΔΕ δεν μπορεί να μετατρέπεται σε μοχλό πίεσης για την αποδοχή συμψηφισμών.

Η Κυβέρνηση οφείλει να ξεκαθαρίσει άμεσα τι ισχύει και να εγγυηθεί ότι κανένας αγρότης δεν θα βρεθεί μπροστά στο δίλημμα «συναινείς ή δεν οριστικοποιείται η αίτησή σου».

Οι αγροτικές επιδοτήσεις έχουν έναν συγκεκριμένο σκοπό: να στηρίζουν την παραγωγή και το αγροτικό εισόδημα. Όχι να αποτελούν έναν ακόμη μηχανισμό πίεσης απέναντι στον αγροτικό κόσμο.

Εδώ και τώρα στήριξη στον πρωτογενή τομέα με κάθε τρόπο!