Μεσσηνία: Η διεθνής δυναμική χρειάζεται σχέδιο και υποδομές

Η Μεσσηνία βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα στιγμή της τουριστικής της διαδρομής. Έχει αποκτήσει ισχυρή διεθνή αναγνωρισιμότητα, έχει προσελκύσει σημαντικές επενδύσεις και διαθέτει όλα εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να στηρίξουν ένα ποιοτικό και πολυδιάστατο τουριστικό προϊόν. Το φυσικό περιβάλλον, η ιστορία, ο πολιτισμός, η γαστρονομία και η τοπική παραγωγή συνθέτουν μια ταυτότητα που μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα από τις κλασικές καλοκαιρινές διακοπές.

Αυτή η προοπτική αφορά ολόκληρη τη Μεσσηνία. Από την Καλαμάτα και την Πύλο έως τη Μεθώνη, την Τριφυλία και τη μεσσηνιακή Μάνη, κάθε περιοχή διαθέτει τα δικά της χαρακτηριστικά. Η πρόκληση είναι αυτή η πολυμορφία να αξιοποιηθεί, ώστε τα οφέλη της τουριστικής ανάπτυξης να διαχέονται σε ολόκληρο τον τόπο και να δημιουργούνται ευκαιρίες ανάπτυξης για τις τοπικές επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και τις τοπικές κοινωνίες σε κάθε γωνιά της Μεσσηνίας.

Παρά τις σημαντικές επενδύσεις και τη διεθνή προβολή που ενισχύουν τη δυναμική της Μεσσηνίας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου συνολικά εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει μόλις το 2% των ταξιδιωτικών εισπράξεων της χώρας, σύμφωνα με στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ. Την ίδια στιγμή, η υψηλή εξάρτηση από την εγχώρια αγορά, η οποία καλύπτει το 65%-75% της ζήτησης, σε συνδυασμό με την έντονη εποχικότητα που περιορίζει την κύρια τουριστική δραστηριότητα σε περίπου 45 ημέρες το καλοκαίρι, αναδεικνύουν μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Το σημερινό μοντέλο χρειάζεται να εξελιχθεί, ώστε η δυναμική και η αναγνωρισιμότητα της περιοχής να μεταφραστούν σε μεγαλύτερη διάρκεια της περιόδου, περισσότερα έσοδα και μεγαλύτερη οικονομική σταθερότητα για τις επιχειρήσεις και τον τόπο.

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες μονάδες, εξακολουθούν να λειτουργούν σε περιβάλλον αυξημένου κόστους και χρειάζονται ουσιαστική πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία για εκσυγχρονισμό και επενδύσεις.

Παράλληλα, η ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας καθιστά αναγκαίους ξεκάθαρους κανόνες για όλους όσοι δραστηριοποιούνται στη φιλοξενία. Σε σχέση με τη βραχυχρόνια μίσθωση, η θέση της ΠΟΞ είναι ξεκάθαρη: ισότιμο πλαίσιο υποχρεώσεων, πλήρης καταγραφή και διαφάνεια, αποτελεσματικοί έλεγχοι. Και όπου τεκμηριώνονται πιέσεις στη στεγαστική αγορά, στοχευμένα μέτρα περιορισμού της βραχυχρόνιας μίσθωσης κατοικιών για την προστασία της κατοικίας, την κοινωνική συνοχή και τη βιωσιμότητα των προορισμών.

Κρίσιμο στοίχημα για τη Μεσσηνία είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Ένας τόπος με τόσο πλούσιο φυσικό, πολιτιστικό και γαστρονομικό απόθεμα δεν μπορεί να εξαρτάται από λίγες εβδομάδες υψηλής ζήτησης. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μεγαλύτερη δραστηριότητα την άνοιξη και το φθινόπωρο, μέσα από συστηματική προβολή και αξιοποίηση διαφορετικών μορφών τουρισμού.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια έχει η προσβασιμότητα. Η αναβάθμιση του αεροδρομίου της Καλαμάτας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επόμενη ημέρα. Οι διεθνείς συνδέσεις αποδεικνύουν ότι υπάρχει ζήτηση. Οι υποδομές πρέπει να ακολουθήσουν αυτή την πορεία, μαζί με τις απαραίτητες βελτιώσεις στο οδικό δίκτυο, ώστε η τουριστική κίνηση να διαχέεται ευκολότερα σε ολόκληρη τη Μεσσηνία.

Μια ξεχωριστή ευκαιρία δημιουργεί η διεθνής προβολή της περιοχής μέσα από την «Οδύσσεια» του Christopher Nolan. Τα γυρίσματα έφεραν τη Μεσσηνία μπροστά σε ένα τεράστιο διεθνές κοινό, ενώ η τάση του set-jetting μπορεί να ενισχύσει το ενδιαφέρον για την Πύλο, τη Βοϊδοκοιλιά, τη Μεθώνη και την ευρύτερη περιοχή. Η προβολή αυτή είναι πολύτιμη, αρκεί να αξιοποιηθεί με στοχευμένες δράσεις και να μετατραπεί σε διαρκές ενδιαφέρον για τον τόπο.

Εξίσου σημαντική είναι η σύνδεση του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα. Το ελαιόλαδο, τα τοπικά προϊόντα, η μεσογειακή διατροφή και η γαστρονομία αποτελούν μέρος της ταυτότητας της Μεσσηνίας. Η στενότερη σύνδεση παραγωγής και φιλοξενίας μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και να ενισχύσει συνολικά την οικονομία της περιοχής.

Η Μεσσηνία δεν χρειάζεται να αναζητήσει την ταυτότητά της. Την έχει ήδη. Χρειάζεται να επενδύσει σε αυτή με σχέδιο, σύγχρονες υποδομές, κανόνες και συνέργειες, μετατρέποντας τη διεθνή αναγνωρισιμότητα σε μεγαλύτερη διάρκεια της σεζόν και σε περισσότερη αξία για τον τόπο. Γιατί η πραγματική επιτυχία ενός προορισμού δεν μετριέται μόνο από το πόσοι τον επισκέπτονται, αλλά από το πόσο αυτή η επιτυχία επιστρέφει στις επιχειρήσεις, στους εργαζομένους και στην τοπική κοινωνία.