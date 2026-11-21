Έχει εκφραστεί κατά καιρούς ο προβληματισμός για το ρόλο και την αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθεται το ερώτημα για ποια Ευρώπη μιλάμε, σε ποια Ε.Ε “μένουμε”.

Έχει καμία σχέση το μόρφωμα των νεοφιλελεύθερων επιλογών με την Ευρώπη της σύγκλισης και των οραμάτων των μεγάλων προσωπικοτήτων που οικοδομούσαν την αλληλεγγύη, την οικονομική και πολιτική ενοποίηση την ενιαία εξωτερική πολιτική και άμυνα;

Η ένδεια, η απομόνωση και η υποβάθμιση αυτής της Ευρώπης φαίνεται στην φωτογραφία και θέτει εντονότατα την ανάγκη πολίτες, λαοί και οι υγιείς πολιτικές ηγεσίες να απαιτήσουν, να διεκδικήσουν και να επιβάλλουν την πραγματική ενιαία Ευρώπη με ρόλο, ισχύ και παρέμβαση στα τεκταινόμενα.

Υ.Γ Ναι αλλά σήμερα συνευρίσκονται οι πρόθυμοι μεταξύ των οποίων και ο κ. Μητσοτάκης, που το μοναδικό τους πρόβλημα είναι ο -κατά τα άλλα απαράδεκτος-πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας.

Κατάντια...