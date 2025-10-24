Δεύτερος ογκολόγος και η πρόληψη σώζει ζωές

Και δεύτερος και ένας τρίτος ογκολόγος χρειάζεται στο Νοσοκομείο Καλαμάτας. Το τονίζει η γιατρός Σοφία Σταματοπούλου, η μοναδική εδώ και χρόνια ογκολόγος στο Νοσοκομείο. Και συμφωνούν μαζί της τα μέλη, οι γυναίκες του τοπικού Συλλόγου Ατόμων με Εμπειρία Καρκίνου “Ξαναρχί-ζω”, που έχουν βιώσει την αγωνία, την ανησυχία και την αβεβαιότητα για την υγεία και τη ζωή τους, καθώς έχουν προσβληθεί από καρκίνο και δίνουν μάχη για να τον νικήσουν.

Η κ. Σταματοπούλου σημειώνει για μια ακόμα φορά ότι “οι ανάγκες είναι αυξημένες. Στην Ογκολογική Μονάδα της Καλαμάτα έχουν αυξηθεί τα περιστατικά τα τελευταία χρόνια. Έρχονται και από τον Νομό Λακωνίας και τον Νομό Ηλείας. Εμείς και ο Σύλλογος “Ξαναρχί-ζω” δίνουμε την ψυχή μας, κάνουμε το καθήκον μας και θα συνεχίσουμε να επιμένουμε στην ποιοτική παροχή υγείας”.

Η πρόεδρος του συλλόγου Μαρία Ζαφειροπούλου επισημαίνει πως “είναι πάρα πολύ σημαντική η προσφορά της Ογκολογικής Μονάδας. Αν υπήρχε και δεύτερος ογκολόγος θα ήταν ακόμα περισσότερη, γιατί τα άτομα είναι περισσότερα κάθε χρόνο, αυτά που χρειάζονται τη φροντίδα από τη μονάδα και είναι απαραίτητος ένας δεύτερος και ένας τρίτος ογκολόγος στην πόλη μας”.

Η θέση του δεύτερου ογκολόγου έχει προκηρυχθεί από το υπουργείο Υγείας εδώ και χρόνια, αλλά όλοι οι διαγωνισμοί έχουν αποβεί άγονοι. Δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος ογκολόγος σε όλη την Ελλάδα, που να θέλει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Νοσοκομείο Καλαμάτας. Το υπουργείο οφείλει να βρει τη λύση και να κάνει τη θέση ελκυστική. Το χρωστάει στους πολίτες της Μεσσηνίας, στους καρκινοπαθείς που δικαιούνται αξιοπρεπείς υπηρεσίες υγείας.

Ο Οκτώβριος είναι Μήνας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού. Προχθές Τετάρτη στην κεντρική πλατεία και το Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας οργανώθηκαν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και το πρόγραμμα “Φώφη Γεννηματά” πραγματοποιείται και σήμερα στην κεντρική πλατεία. Το μήνυμα είναι: “Ο καρκίνος του μαστού είναι ιάσιμος, η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές”.