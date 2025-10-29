Η συνειδητή απαξίωση και η προοπτική του σιδηροδρόμου

“Η μετρική γραμμή της Πελοποννήσου δεν ανήκει στο ευρωπαϊκό δίκτυο, κι αυτό γιατί το πλάτος της είναι μικρό και οι ταχύτητες που μπορούν να αναπτυχτούν πολύ μικρές”, απάντησε, μεταξύ άλλων, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς και βουλευτή Μεσσηνίας Αλέξη Χαρίτση, στην επίκαιρη ερώτησή του για την κατάργηση της μετρικής γραμμής και τη μετατροπή της σε ποδηλατόδρομο.

Ο υπουργός παρατήρησε ότι “αυτό, όμως, είναι μια ξεχωριστή συζήτηση. Αν κάποια στιγμή η χώρα θέλει να συνδέεται η Καλαμάτα με την υπόλοιπη Ευρώπη, πρέπει να φτιάξει μιαν άλλη γραμμή”. Είπε, ακόμα, ότι ο λόγος που σταμάτησε το τρένο από την Πελοπόννησο ήταν τα απογοητευτικά στοιχεία της επιβατικής κίνησης και πως “το δίκτυο της Πελοποννήσου μοιάζει περισσότερο με έργο τέχνης, με παλιούς σταθμούς που πρέπει να διατηρηθούν και ένα απαράμιλλο φυσικό περιβάλλον”.

Πρώτα – πρώτα, να είμαστε σοβαροί: Κανείς δεν ζητεί μιαν άλλη γραμμή, που θα συνδέει την Καλαμάτα με την Ευρώπη. Γιατί δεν έχει φτιαχτεί ούτε σχεδιάζεται μια γραμμή, που θα συνδέει την Καλαμάτα με την Αθήνα. Και αυτή η γραμμή δεν θα είναι η κανονική, το 1,44 μέτρο πλάτος. Γιατί ούτε αυτή θα είναι ανταγωνιστική στις οδικές μεταφορές. Μια τέτοια γραμμή χρειάζεται άλλη χάραξη, όπως έγινε με τον αυτοκινητόδρομο, που κατάργησε τις στροφές στον Κολοσούρτη, στο Καλογερικό, στη Μεγαλόπολη και στην Τσακώνα.

Ηταν κυρίαρχη πολιτική επιλογή στην χώρα μας, ήταν επιλογή και προτεραιότητα των κυβερνήσεων η κατασκευή αυτοκινητόδρομων και οι οδικές μεταφορές, με τις πιο σύγχρονες κι ελκυστικές χαράξεις. Ο σιδηρόδρομος συνειδητά απαξιώθηκε κι εγκαταλείφθηκε και με χαράξεις από την εποχή του Χαριλάου Τρικούπη δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστικός και βιώσιμος.

Στην Πελοπόννησο μιλάμε για τουριστικό σιδηρόδρομο, για να αξιοποιηθεί το έργο τέχνης που είπε ο υπουργός και για προαστιακό σιδηρόδρομο. Αυτές είναι οι σοβαρές κι εφικτές προοπτικές του σιδηρόδρομου στη Μεσσηνία και στην Πελοπόννησο. Και με βάση αυτές τις προοπτικές οι μελέτες για ποδηλατόδρομο είναι απαγορευτικές κι εγκληματικές.