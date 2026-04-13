Κατσικάκι ψητό της γάστρας με αρωματικά και εσπεριδοειδή

Εξοπλισμός:
- 1 μεγάλη γάστρα με καπάκι
- Αρκετές κληματόβεργες κομμένες στο μάκρος της γάστρας
- Λίγα κληματόφυλλα για τον πάτο της γάστρας
Υλικά για 8-10 άτομα
- Ολόκληρο κατσικάκι περίπου 5-6 κιλά, σπασμένο σε 2-3 σημεία ή κομμένο μερίδες
- 500 γρ. φρέσκα κρεμμυδάκια, χοντροκομμένα
- 2 πράσα ψιλοκομμένα
- 1 μεγάλο ματσάκι μάραθο, χοντροκομμένο
- 6 σκελίδες σκόρδο κομμένες σε φέτες
- Χυμός 2 λεμονιών
- Χυμός 1 πορτοκαλιού
- Χυμός ½ νεραντζιού
- 1 ¼ φλιτζανιού άσπρο κρασί
- 1 μεγάλη φρέσκια ντομάτα κομμένη σε 3-4 φέτες
- Αλάτι, πιπέρι
- 1 ¼ φλιτζανιού ελαιόλαδο
Εκτέλεση:
- Ετοιμάζουμε την γάστρα. Απλώνουμε τα κληματόφυλλα για να καλύψει το πάτο της γάστρας. Τοποθετούμε τις κληματόβεργες πάνω από τα κληματόφυλλα έτσι ραβδωτά ώστε να δημιουργήσουν ένα πλέγμα. Σκορπάμε από πάνω τα κρεμμυδάκια και τα πράσα. Φυλάμε το μάραθο για μετά.
- Τρυπάμε το κατσίκι σε διάφορα σημεία με την μύτη του μαχαιριού και τοποθετούμε σε κάθε τρύπα μια φέτα σκόρδο.
- Αλείφουμε το κατσίκι με λίγο χυμό λεμονιού και το πασπαλίζουμε με αλάτι και πιπέρι.
- Το τοποθετούμε πάνω στις κληματόβεργες έτσι ώστε να χωρέσει καλά στην γάστρα.
- Ανακατεύουμε τους χυμούς με το κρασί και το ρίχνουμε λίγο πάνω στο κατσικάκι και το υπόλοιπο γύρω από το κατσικάκι στο ταψί.
- Σκορπάμε το μάραθο από πάνω από το κατσικάκι και στρώνουμε τις φέτες ντομάτας από πάνω.
- Περιχύνουμε το κατσίκι με το μισό λάδι και το υπόλοιπο το ρίχνουμε στην γάστρα.
- Σκεπάζουμε την γάστρα με το καπάκι και ψήνουμε το φαγητό σε προθερμασμένο φούρνο στους 175 ◦ για 2 ώρες. Κάθε 40 λεπτά ανοίγουμε το φαγητό και με βαθιά κουτάλα παίρνουμε λίγο ζωμό που έχει στη γάστρα και περιχύνουμε το κατσικάκι με αυτό. Δοκιμάζουμε να δούμε αν έχει ψηθεί το κρέας μετά από 1 ½ ώρα.
- Μετά από 2 ώρες, ξεσκεπάζουμε τη γάστρα, αυξάνουμε την θερμοκρασία στους 185◦ και αφήνουμε να ψηθεί άλλα 30 λεπτά περίπου μέχρι να πάρει το κρέας χρώμα.
- Αφήνουμε λίγο να ξεκουραστεί το φαγητό και μετά βγάζουμε το κρέας σε πιατέλα. Παίρνουμε τα αρωματικά και τα βάζουμε σε στραγγιστήρι για να σερβιριστούν ως γαρνίρισμα γύρω από το κατσικάκι.
- Ρίχνουμε το ζωμό της γάστρας σε κατσαρολάκι και το πήζουμε ελάχιστα με λίγο κορν φλάουρ. Το σερβίρουμε με το κρέας.
- Το φαγητό σερβίρετε με ρύζι ή με χυλοπίτες.
[Συνταγή της Γεωργίας Κοφινά, εκπαιδευτικού και συγγραφέα-ερευνήτριας γαστρονομίας]
Πηγή: Περιοδικό "Περισκόπιο"