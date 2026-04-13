Κατσικάκι ψητό της γάστρας με αρωματικά και εσπεριδοειδή

Η συνταγή είναι εμπνευσμένη από παραδοσιακό πασχαλινό πιάτο. Σε τόπους όπου τα εσπεριδοειδή είναι άφθονα, η πρόσθεση των χυμών δίνει στο παραδοσιακό έδεσμα ένα νόστιμο και αρωματικό αποτέλεσμα.