Σπιτικό μυρωδάτο κέικ πορτοκάλι

Το αγαπημένο κέικ μικρών και μεγάλων. Το κλασικό κέικ που έφτιαχνε η μαμά. Μία γευστική μνήμη των παιδικών μας χρόνων. Ένα εύκολο και γρήγορο μυρωδάτο κέικ που συνοδεύει, γάλα, καφέ και τσάι!

Υλικά

300 γρ. βούτυρο

300 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

10 γρ. baking powder

1 βανίλια

100 ml. γάλα πήρες

200 γραμμάρια ζάχαρη

χυμό από 1 πορτοκάλι

ξύσμα πορτοκαλιού από δύο πορτοκάλια

4 αβγά



Εκτέλεση

Βάζετε στο μίξερ το βούτυρο με τη ζάχαρη και τα χτυπάτε σε μεσαία ταχύτητα. Προσθέτετε ένα ένα τα αυγά. Περιμένετε να γίνει μία αφράτη υφή. Προσθέτετε το χυμό πορτοκάλι και το ξύσμα πορτοκαλιού. Μετά βάζετε το γάλα και το λίγο λίγο το αλεύρι (μέσα στο αλεύρι έχουμε ρίξει το baking powder και το έχουμε ανακατέψει καλά). Στο τέλος ρίχνετε και τη βανίλια. Το χτυπάτε μέχρι να γίνει ένα ομοιόμορφο μείγμα.

Αφού έχετε επιλέξει τη φόρμα που θα ψηθεί το κέικ, την λαδώνετε και την αλευρώνετε ελαφριά.

Ρίχνετε το μείγμα μέχρι λίγο πάνω από τη μέση.

Το ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 40 λεπτά.

Το κοιτάζετε και αφού κάνετε το κόλπο με το μαχαίρι (το βουτάτε μέσα στο κέικ, αν βγει χωρίς να έχει κρατήσει μείγμα το μαχαίρι είναι έτοιμο, διαφορετικά το κρατάτε ακόμα 5 λεπτά).

Περιμένετε να κρυώσει και το ξεφορμάρετε.

Από πάνω το πασπαλίζετε με άχνη ζάχαρη ή ζαχαρόπαστα.

Καλή απόλαυση.

Πηγή: https://www.female-g.com