Λαβράκι πλακί από τον Ακη Πετρετζίκη

Αν ψάνετε ένα εύκολο και θρεπτικό γεύμα, δοκιμάστε να φτιάξτε λαβράκι πλακί με πατάτες, ντομάτα και μυρωδικά. Ενας τέλειος τρόπος να μαγειρέψτε το ψάρι!

Συστατικά

2 λαβράκια, σε φιλέτα

3 πατάτες

1 κρεμμύδι

1 φινόκιο

1 κ.σ. ρίγανη, αποξηραμένη

100 γρ. λευκό κρασί

150 γρ. ελαιόλαδο

χυμό λεμονιού, από ½ λεμόνι

αλάτι

πιπέρι

2 ντομάτες

Για το σερβίρισμα

πιπέρι

λεμόνι, σε φέτες

ρίγανη, φρέσκια

Μέθοδος Εκτέλεσης

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C στον αέρα.

Κόβουμε τις πατάτες και το κρεμμύδι σε ένα ξύλο κοπής σε λεπτές ροδέλες, και τα μεταφέρουμε σε ένα μπολ.

Κόβουμε το φινόκιο στη μέση, αφαιρούμε το κοτσάνι και το εξωτερικό φύλλο, και ξεπλένουμε ώστε να φύγει τυχον χώμα.

Κόβουμε σε φέτες το λευκό μέρος, ψιλοκόβουμε τα τρυφερά κλωναράκια από το πράσινο μέρος και τα προσθέτουμε στο μπολ.

Ρίχνουμε τη ρίγανη, το κρασί , το μισό ελαιόλαδο, τον χυμό λεμονιού, το αλάτι και το πιπέρι, και ανακατεύουμε καλά με τα χέρια μας ώστε να μαριναριστούν τα λαχανικά.

Μεταφέρουμε τα λαχανικά σε ένα πυρίμαχο σκεύος διαστάσεων 35x40 εκ.

Κόβουμε τις ντομάτες σε ροδέλες και τις τοποθετούμε πάνω από τα λαχανικά ώστε να καλύψουμε όλη την επιφάνεια του σκεύους.

Πασπαλίζουμε τις ντομάτες με αλάτι και πιπέρι, και καλύπτουμε το σκεύος με αλουμινόχαρτο.

Μεταφέρουμε το ταψί στον φούρνο και ψήνουμε για 1 ώρα.

Αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο και ψήνουμε για ακόμα 10-15 λεπτά μέχρι να πάρουν χρώμα οι ντομάτες.

Τοποθετούμε τα φιλέτα του ψαριού σε ένα ξύλο κοπής, τα χαράζουμε με ένα μαχαίρι σε διάφορα σημεία από την εξωτερική πλευρά και τα κόβουμε στη μέση.

Πασπαλίζουμε με αλάτι, πιπέρι και το υπόλοιπο ελαιόλαδο, και απλώνουμε με τα χέρια μας τη μαρινάδα ώστε να πάει παντού.

Αφαιρούμε από τον φούρνο το σκεύος και τοποθετούμε τα φιλέτα πάνω από τα λαχανικά με το δέρμα προς τα πάνω.

Δυναμώνουμε τη θερμοκρασία του φούρνου στους 220°C και βάζουμε μέσα το σκεύος.

Ψήνουμε για ακόμα 10-15 λεπτά, μέχρι το ψάρι να έχει πάρει ωραίο χρώμα. (Αν τα λαβράκια είναι μεγάλα, ψήνουμε για 15-20 λεπτά.)

Αφαιρούμε το σκεύος από τον φούρνο και μοιράζουμε το φαγητό σε πιάτα.

Σερβίρουμε με πιπέρι, φέτες λεμονιού και φρέσκια ρίγανη.

Πηγή: akispetretzikis.com