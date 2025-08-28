Γιαουρτόπιτα με αμύγδαλο και λεμόνι

ΥΛΙΚΑ

Για 12 άτομα

Για τη συνταγή

5 αυγά

2 φλιτζάνια σιμιγδάλι ψιλό

2 φλιτζάνια λευκή αμυγδαλόψιχα αλεσμένη

2 φλιτζάνια ζάχαρη

1 1/2 φλιτζάνι γιαούρτι στραγγιστό

1 φλιτζάνι βούτυρο ανάλατο αγελαδινό

1 κουτ. σουπ. μπέικιν πάουντερ

1 κουτ. σουπ. ξύσμα λεμονιού

Για το σερβίρισμα

1/2 φλιτζάνι φιστίκι Αιγίνης τριμμένο

Για το σιρόπι

2 φλιτζάνια ζάχαρη

3 φλιτζάνια νερό

1 κομμάτι φλούδα λεμονιού



ΕΚΤΕΛΕΣΗ

1. Σε ένα μπολ ρίχνετε το βούτυρο και την ζάχαρη και τα χτυπάτε με το μίξερ χειρός έτσι ώστε να γίνουν ένα ομοιογενές μείγμα.

2. Ρίχνετε ένα – ένα τα αυγά συνεχίζοντας το χτύπημα μέχρι να ενσωματωθούν στο μείγμα. Προσθέτετε το σιμιγδάλι και το μπέικιν πάουντερ και εναλλάξ την αμυγδαλόψιχα με το γιαούρτι. Χτυπάτε μέχρι το μείγμα να γίνει ομοιογενές. Τέλος προσθέτετε το ξύσμα λεμονιού και ανακατεύετε με μια σπάτουλα σιλικόνης.

3. Βουτυρώνετε καλά ένα στρογγυλό ταψί διαμέτρου 32εκ, και αδειάζετε το μείγμα. Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 45 λεπτά. αποσύρετε από το φούρνο και αφήνετε το γλυκό να κρυώσει εντελώς.

4. Εν τω μεταξύ φτιάχνετε το σιρόπι. Σε μια κατσαρόλα ρίχνετε όλα τα υλικά μαζί και βράζετε για 10 λεπτά. Περιχύνετε την κρύα γιαουρτόπιτα με το χλιαρό σιρόπι. Πσπαλίζετε με το φιστίκι και σερβίρετε.

ΧΡΗΣΙΜΟ

Αν θέλετε μπορείτε να σερβίρετε την γιαουρτόπιτα χωρίς να τη σιροπιάσετε απλώς πασπαλίζοντάς την με λίγη άχνη ζάχαρη.

Πηγή: https://www.female-g.com/2025/08/15/giaoyrtopita-me-amygdalo-kai-lemoni/