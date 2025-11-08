Η Περιφέρεια σε παγκόσμια έκθεση στο Λονδίνο: Μνημόνιο συνεργασίας με ΕΟΤ και ΑΤΤΑ για ανάπτυξη τουρισμού

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Media Center της Παγκόσμιας Έκθεσης Τουρισμού WTM στο Λονδίνο η εκδήλωση «Trail to Elegance», πρωτοβουλία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Adventure Travel Trade Association (ATTA).

Κορυφαία στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) ανάμεσα στον ΕΟΤ, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την ATTA. Το MoU υπέγραψαν ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ κ. Ανδρέας Φιορεντίνος, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας και ο Αντιπρόεδρος της ATTA Nicolas Caram, με στόχο την κοινή προώθηση της Πελοποννήσου, την υλοποίηση fam trips, εκπαιδευτικών δράσεων και διεθνών δικτύων συνεργασίας.

Την εκδήλωση άνοιξε η Έλενα Τζίφα, αναπληρώτρια διευθύντρια του Γραφείου ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου & Ιρλανδίας, καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα και υπογραμμίζοντας τον ρόλο του ΕΟΤ ως καταλύτη συνεργασιών μεταξύ θεσμικών και περιφερειακών φορέων. Ακολούθησε χαιρετισμός από τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ, κ. Ανδρέα Φιορεντίνο, ο οποίος μίλησε για τον στρατηγικό στόχο της Ελλάδας να ενισχύσει τη διεθνή της παρουσία μέσα από συνέργειες και θεματικά τουριστικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Εκ μέρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελογγόνας μίλησε για τη νέα ταυτότητα της Πελοποννήσου ως “The Land of Impossible Beginnings”, τονίζοντας ότι η περιοχή επιδιώκει να αναδείξει την ιστορία, τη φύση, τη γαστρονομία και την ανθρώπινη φιλοξενία της μέσα από σύγχρονα εργαλεία προώθησης και διεθνείς συνεργασίες. Η κ. Βιβή Γιαλού, συνεργάτης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, παρουσίασε τον προορισμό – Visit Peloponnese, τις θεματικές ενότητες του τουριστικού προϊόντος και τη στρατηγική τοποθέτησης της Πελοποννήσου σε διεθνείς αγορές.

Στη συνέχεια, η κα. Monica Gazera, Regional Manager Europe της ATTA, αναφέρθηκε στη διεθνή δυναμική του adventure tourism και στο πώς η Πελοπόννησος συνδυάζει μοναδικά το φυσικό τοπίο με τον πολιτισμό και την αυθεντική τοπική ζωή. Ο Νίκος Στακιάς, Ειδικός Σύμβουλος Τουρισμού της Περιφέρειας, παρουσίασε το έργο Peloponnese Trails Project, το οποίο περιλαμβάνει την ανάπτυξη και χαρτογράφηση εκτεταμένου δικτύου μονοπατιών που συνδέουν βουνό, θάλασσα, οικισμούς και παραγωγούς, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία περιπατητικού και βιωματικού τουρισμού.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ

ΑΤΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας ανακοινώθηκε ότι η Πελοπόννησος θα φιλοξενήσει από τις 4 έως τις 13 Μαΐου το AdventureWeek, μία από τις σημαντικότερες παγκόσμιες δράσεις της ATTA. Κατά τη διάρκειά του, κορυφαίοι tour operators, δημοσιογράφοι, δημιουργοί περιεχομένου και εκπρόσωποι διεθνών media από όλο τον κόσμο θα ταξιδέψουν στην Πελοπόννησο για να γνωρίσουν από κοντά τις διαδρομές, τη φύση, τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και τις τοπικές κοινότητες της περιοχής.

Στο τέλος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε κλήρωση με δώρα. Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στο Semeli Estate στη Νεμέα και στις Nereides Luxury Villas στην Κορινθία για την υποστήριξή τους.

Ο Θάνος Μιχελογγόνας δήλωσε: «Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει τι μπορούμε να πετύχουμε όταν συνεργαζόμαστε. Ο ΕΟΤ, η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η ATTA – ένας διεθνής οργανισμός που συνεργάζεται θεσμικά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού – ενώνουμε δυνάμεις για να δημιουργήσουμε όχι απλώς προβολή, αλλά ουσιαστικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Με την υπογραφή του Μνημονίου και την έλευση του AdventureWeek τον Μάιο, ανοίγουμε τις πόρτες μας σε tour operator και media από όλο τον κόσμο. Γιατί η Πελοπόννησος δεν είναι απλώς ένας προορισμός. Είναι ένας ζωντανός τόπος όπου οι άνθρωποι συναντιούνται, οι ιδέες γίνονται πράξη και όπως συχνά αναφέρει ο Περιφερειάρχης κ. Πτωχός- οι συνεργασίες μετατρέπουν το όραμα σε πραγματικό μέλλον».