Κάμερες σε 359 σημεία της Μεσσηνίας για αντιμετώπιση της εγκληματικότητας

Κάμερες σε 359 σημεία σε όλη τη Μεσσηνία πρόκειται να τοποθετηθούν το προσεχές διάστημα, που θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Οπως σημειώνει ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος η Μεσσηνία θα είναι σύντομα ο πρώτος νομός στην Ελλάδα, που θα επιτηρείται καθολικά από κάμερες, μετά την χαρτογράφηση των σημείων που ολοκληρώθηκε στις 13 Αυγούστου από την διυπηρεσιακή ομάδα εργασίας της ΕΛ.ΑΣ.

Πόσες κάμερες θα μπουν σε κάθε Δήμο

Ειδικότερα πρόκειται να τοποθετηθούν κάμερες σε 113 σημεία στον Δήμο Καλαμάτας, 82 κάμερες στον Δήμο Πύλου - Νέστορος, 76 στον Δήμο Τριφυλίας, 47 στον Δήμο Οιχαλίας, 24 στον Δήμο Δυτικής Μάνης και 17 στον Δήμο Μεσσήνης.

Η λειτουργία, παρακολούθηση και αποθήκευση των δεδομένων θα γίνεται σε χώρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καλαμάτας, υπό την επίβλεψη του Διευθυντή Μεσσηνίας, ενώ θα αποσταλούν στους Δήμους οι τεχνικές προδιαγραφές για το κάθε υποσύστημα, με σκοπό την έναρξη της υλοποίησης.

Μετά την τοποθέτηση των καμερών ακολουθεί η μελέτη εκτίμησης Αντίκτυπου στα Προσωπικά Δεδομένα από την Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων και τέλος η σχετική σύμβαση παραχώρησης του συστήματος προς την Ελληνική Αστυνομία.

Ο κ. Λαμπρόπουλος υπενθυμίζει πως στις 19 Μαΐου 2025 υπεγράφησαν μνημόνια συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Καλαμάτας και Μεσσήνης, με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, από τον Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τους Δημάρχους Θανάση Βασιλόπουλο και Γιώργο Αθανασόπουλο, με σκοπό την τοποθέτηση συστήματος επιτήρησης στους δύο αυτούς δήμους.

Μετά από επικοινωνία που είχε ο κ. Λαμπρόπουλος με τους δημάρχους και των υπόλοιπων δήμων του νομού, συμφώνησαν και έφεραν για ψήφιση στα Δημοτικά Συμβούλια μνημόνιο, ίδιο με αυτό που έχει υπογραφεί με τους Δήμους Καλαμάτας και Μεσσήνης, το οποίο και υπερψηφίστηκε.

«Θα ήθελα να υπογραμμίσω την αξιέπαινη συμβολή των Δημάρχων Καλαμάτας και Μεσσήνης, Θανάση Βασιλόπουλου και Γιώργου Αθανασόπουλου, που πρώτοι ξεκίνησαν, καθώς και των Δημάρχων Τριφυλίας Γιώργου Λεβεντάκη, Πύλου - Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα, Οιχαλίας Γιώτας Γεωργακοπούλου και Δυτικής Μάνης Γιώργου Χιουρέα, όπως και των δημοτικών συμβουλίων.

Η συνεργασία της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, της Ελληνικής Αστυνομίας και σύσσωμης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του νομού, είναι υψίστης σημασίας προσφορά στο λαό της Μεσσηνίας, για την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας, την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών», δήλωσε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος και έκανε γνωστό πως άμεσα θα υπογραφεί το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δήμων και της ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.