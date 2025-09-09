eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 09 Σεπτεμβρίου 2025 10:49

Ντρέσινγκ φραγκόσυκου!

Ντρέσινγκ φραγκόσυκου!

Ταιριάζει τέλεια σε πράσινες σαλάτες και απογειώνει το ψητό συκώτι ή τον ψητό σολομό!

Υλικά
3 φραγκόσυκα καθαρισμένα
1/2 φλιτζ. ελαιόλαδο
1/4 φλιτζ. χυμό λεμόνι
1 κ.σ. βαλσαμικό ξίδι Kalamata Papadimitriou
1 κ.σ. μαγιονάτα Kalamata Papadimitriou


Εκτέλεση
Λιώνουμε τα φραγκόσυκα με πιρούνι και μετά τα περνάμε από σίτα να φύγουν τα κουκούτσια.
Ο χυμός θα είναι περίπου ½ φλιτζάνι.
Βάζουμε σε ένα βαζάκι όλα τα υλικά, και αναδεύουμε καλά να ενοποιηθούν
Δοκιμάζουμε τη γεύση κι αν χρειαστεί διορθώνουμε
Τέλειο ντρέσινγκ για πράσινες σαλάτες.

Επίσης, ταιριάζει σε ψητό συκώτι ή ψητό σολομό!

Συνταγή από το papadim.com 

Κατηγορία Γεύσεις
