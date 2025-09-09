Ντρέσινγκ φραγκόσυκου!

Ταιριάζει τέλεια σε πράσινες σαλάτες και απογειώνει το ψητό συκώτι ή τον ψητό σολομό!

Υλικά

3 φραγκόσυκα καθαρισμένα

1/2 φλιτζ. ελαιόλαδο

1/4 φλιτζ. χυμό λεμόνι

1 κ.σ. βαλσαμικό ξίδι Kalamata Papadimitriou

1 κ.σ. μαγιονάτα Kalamata Papadimitriou



Εκτέλεση

Λιώνουμε τα φραγκόσυκα με πιρούνι και μετά τα περνάμε από σίτα να φύγουν τα κουκούτσια.

Ο χυμός θα είναι περίπου ½ φλιτζάνι.

Βάζουμε σε ένα βαζάκι όλα τα υλικά, και αναδεύουμε καλά να ενοποιηθούν

Δοκιμάζουμε τη γεύση κι αν χρειαστεί διορθώνουμε

Τέλειο ντρέσινγκ για πράσινες σαλάτες.

Επίσης, ταιριάζει σε ψητό συκώτι ή ψητό σολομό!

Συνταγή από το papadim.com