Ντρέσινγκ φραγκόσυκου!

Υλικά
3 φραγκόσυκα καθαρισμένα
1/2 φλιτζ. ελαιόλαδο
1/4 φλιτζ. χυμό λεμόνι
1 κ.σ. βαλσαμικό ξίδι Kalamata Papadimitriou
1 κ.σ. μαγιονάτα Kalamata Papadimitriou
Εκτέλεση
Λιώνουμε τα φραγκόσυκα με πιρούνι και μετά τα περνάμε από σίτα να φύγουν τα κουκούτσια.
Ο χυμός θα είναι περίπου ½ φλιτζάνι.
Βάζουμε σε ένα βαζάκι όλα τα υλικά, και αναδεύουμε καλά να ενοποιηθούν
Δοκιμάζουμε τη γεύση κι αν χρειαστεί διορθώνουμε
Τέλειο ντρέσινγκ για πράσινες σαλάτες.
Επίσης, ταιριάζει σε ψητό συκώτι ή ψητό σολομό!
Συνταγή από το papadim.com