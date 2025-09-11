Ψητές γλυκοπατάτες γεμιστές με σπανάκι, τσένταρ και γραβιέρα

Χρόνος προετοιμασίας : 15 λεπτά

Χρόνος ψησίματος : 50- 60 λεπτά

ΥΛΙΚΑ για 4 άτομα

1 κιλό γλυκοπατάτες κόκκινες

1 φλιτζ.τσ. τσένταρ τριμμένο

1 φλιτζ. τσ. γραβιέρα τριμμένη

1 φρέσκο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο

2 φλιτζ. τσ. σπανάκι ώμο, ψιλοκομμένο ή κέϊλ

2 αυγά

1/2 φλιτζ.τσ. κρέμα γάλακτος

1 κ.σ. πάπρικα γλυκιά ή καυτερή

1 κ.γ. πιπέρι μαύρο

Αλάτι



ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Πλένετε καλά τις γλυκοπατάτες και τις περνάτε με μια βούρτσα να φύγουν τυχόν υπολείμματα από χώμα.

Χαράζετε τις γλυκοπατάτες οριζόντια με ένα μαχαίρι σε βάθος περίπου 2 εκατοστών. Τις ψήνετε στους 180-200ο C για 25-30 λεπτά τυλιγμένες με αλουμινόχαρτο. (μπορείτε να τις ψήσετε και σε χόβολη).

Όταν οι γλυκοπατάτες κρυώσουν λίγο, τις κόβετε οριζόντια στην μέση και σκάβετε με ένα κουταλάκι λίγο την σάρκα τους .

Μεταφέρετε την σάρκα σε ένα μπολ και ενώνετε με τα τυριά, το σπανάκι, τα μυρωδικά, τα αυγά και την κρέμα. Γεμίζετε τις γλυκοπατάτες και τις βάζετε στον φούρνο, πασπαλίζετε από πάνω με λίγο έξτρα γραβιέρα και πιπέρι .

Ψήνετε στους 200ο C στην Traeger Grill pellet, για 20 λεπτά περίπου, μέχρι να σχηματιστεί μια ωραία χρυσή κρούστα!

Αν τις ψήσετε σε ηλεκτρικό φούρνο στον αέρα θα χρειαστείτε λιγότερο χρόνο, περίπου 10-12 λεπτά. Τα τελευταία 3-4 λεπτά ανάψτε το γκριλ για να σχηματιστεί ωραία κρούστα.

Πηγή: female-g.com



