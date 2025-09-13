Καλαμάρι ψητό

Το μυστικό είναι να το ψήσεις γρήγορα, ώστε να παραμείνει ζουμερό και τρυφερό· αν το αφήσεις παραπάνω, σκληραίνει.

Υλικά (για 2 άτομα)

2 ολόκληρα καλαμάρια (καθαρισμένα)

2–3 κ.σ. ελαιόλαδο

Χυμός από 1 λεμόνι

1–2 σκελίδες σκόρδο (ψιλοκομμένες ή λιωμένες)

1 κ.γ. ρίγανη (ή θυμάρι)

Αλάτι, πιπέρι

(προαιρετικά) λίγο μαϊντανό για το γαρνίρισμα

Εκτέλεση

Πλένεις καλά τα καλαμάρια και τα στεγνώνεις με χαρτί κουζίνας. Σε μπολ ανακατεύεις το ελαιόλαδο, το λεμόνι, το σκόρδο, τη ρίγανη, το αλάτι και το πιπέρι. Αλείφεις καλά τα καλαμάρια μέσα-έξω με τη μαρινάδα και τα αφήνεις 20–30 λεπτά να τραβήξουν. Ζεσταίνεις καλά τη σχάρα ή το μαντεμένιο τηγάνι. Ψήνεις τα καλαμάρια ολόκληρα για 3–4 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να πάρουν ωραίο χρώμα και να μείνουν ζουμερά. Μην τα παραψήσεις γιατί σκληραίνουν. Σερβίρεις με έξτρα λεμόνι και φρέσκο ελαιόλαδο. Συνοδεύεται τέλεια με χόρτα βραστά, ή ψωμί στη σχάρα.