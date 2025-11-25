"Σπασμένα" cookies σοκολάτας

Υπέροχα, ανάλαφρα και κυρίως οικονομικά, τα μπισκότα με τις μεγάλες χαρακτηριστικές χαρακιές είναι διάσημα σχεδόν σε όλο τον κόσμο.

ΥΛΙΚΑ

Για 2 Δωδεκάδες

Για τη συνταγή

1 φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις

3/4 φλιτζάνι ζάχαρη

1/2 φλιτζάνι κακάο

5 κουτ. σουπ. καλαμποκέλαιο

2 αυγά

1 βανίλια σκόνη

1 πρέζα αλάτι

1 πρέζα κανέλα

1 κουτ.γλυκ. μπέικιν πάουντερ

1 φλιτζάνι άχνη ζάχαρη



ΕΚΤΕΛΕΣΗ

1. Ρίχνετε σε ένα μπολ το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, την κανέλα, το αλάτι, το κακάο και τη βανίλια και τα ανακατεύετε.

2. Σε ένα άλλο μπολ ρίχνετε τη ζάχαρη και το καλαμποκέλαιο και τα χτυπάτε καλά με έναν αυγοδάρτη. Προσθέτετε ένα – ένα τα αυγά και συνεχίζετε το χτύπημα. Πρέπει να ενσωματωθεί στο μείγμα το πρώτο αυγό, πριν προσθέσετε το δεύτερο.

3. Προσθέτετε το μείγμα του αλευριού και ανακατεύετε με μια σπάτουλα σιλικόνης να ομογενοποιηθεί η ζύμη. Καλύπτετε το μπολ με μεμβράνη και τοποθετείτε τη ζύμη στο ψυγείο για 1 ώρα μέχρι να σφίξει.

4. Σε ένα μπολ ρίχνετε την άχνη ζάχαρη. Βγάζετε τη ζύμη από το ψυγείο και πλάθετε μπαλάκι μεγέθους ενός μικρού καρυδιού, χωρίς να τα πιέσετε καθόλου. Κυλάτε τα μπισκότα στην άχνη ζάχαρη ώστε να καλυφθούν παντού. Αραδιάζετε τα μπισκότα, αφήνοντας απόσταση μεταξύ τους, σε ένα ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί, και ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 180 βαθμούς για 10 – 12 λεπτά.

5. Αποσύρετε από το φούρνο και μεταφέρετε τα μπισκότα σε μια σχάρα να κρυώσουν τελείως.

ΧΡΗΣΙΜΟ

Αν θέλετε μπορείτε να τα πασπαλίσετε με ανάμικτη άχνη ζάχαρη και κακάο.

Πηγή: female-g.com/