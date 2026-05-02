

Υλικά για 4 μερίδες



1 κιλό ανάμεικτα χόρτα, ό,τι βρούμε στην αγορά και μας αρέσει (ραδίκια, ραδίκια «ιταλικά» με τα πορφυρά κοτσάνια, λάπαθα, τσουκνίδες, σέσκουλα, ζοχούς, βρούβες κ.ά.)

2 σκελίδες σκόρδο, χοντροκοπανισμένες

2 πιπεριές Φλωρίνης, σε λεπτές ροδέλες

10 φύλλα φρέσκου δυόσμου, ψιλοκομμένα

70 ml ελαιόλαδο + 30 ml επιπλέον, για το σερβίρισμα

αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

χυμός λεμονιού κατά βούληση

Διαδικασία

Για να φτιάξουμε χόρτα με πιπεριές Φλωρίνης, αρχικά βράζουμε, σε μια μεγάλη κατσαρόλα με άφθονο αλατισμένο νερό που κοχλάζει, τα χόρτα για περίπου 6 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν όσο μας αρέσουν.

Στη συνέχεια, τα στραγγίζουμε και τα αφήνουμε στην άκρη.

Στην ίδια κατσαρόλα, άδεια πλέον, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά.

Σοτάρουμε το σκόρδο για 30-40 δευτερόλεπτα, μέχρι ίσα να αρωματίσει το λάδι.

Έπειτα, το αφαιρούμε.

Δυναμώνουμε τη φωτιά και σοτάρουμε τις πιπεριές για 2 λεπτά, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι να μαλακώσουν.

Ρίχνουμε τα χόρτα και τα ανακατεύουμε για μόλις μισό λεπτό, μέχρι να λαθωθούν καλά.

Αποσύρουμε από τη φωτιά και αδειάζουμε σε πιατέλα.

Ραντίζουμε με χυμό λεμονιού και το επιπλέον ελαιόλαδο, αλατοπιπερώνουμε και σκορπίζουμε τον δυόσμο.

Ανακατεύουμε ελαφρώς και σερβίρουμε.



Η συνταγή πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό Γαστρονόμος, τεύχος 244.