"Το αγκαθάκι της φιλίας" του Παναγιώτη Τούμπου





Ο Μάκης είναι ένα ήσυχο παιδί που βλέπει τον κόσµο µε τον δικό του, ξεχωριστό τρόπο. Οταν ένα τροµαγµένο σκαντζοχοιράκι εµφανίζεται στην αυλή του σχολείου, µόνο ο Μάκης καταφέρνει να το πλησιάσει, όχι µε φωνές αλλά µε καλοσύνη και σιωπή. Ενα τρυφερό παραµύθι για τη διαφορετικότητα, την ενσυναίσθηση και τη µαγεία που υπάρχει, όταν κάποιος σε αγαπά ακριβώς όπως είσαι.





Ο Παναγιώτης Τούμπος είναι εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής και συγγραφέας παιδικών βιβλίων, προωθώντας αξίες όπως η συμπερίληψη και η αποδοχή της διαφορετικότητας.