Εύκολα τρουφάκια με κακάο



Υλικά



1 πρέζες ανθό αλατιού

50 gr βούτυρο αγελάδος

450 gr σοκολάτα καλής ποιότητας

50 ML μπράντι ή κονιάκ

330 ML κρέμα γάλακτος (35% λιπαρά)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

Κακάο



Εκτέλεση

Βάζουμε την ψιλοκομμένη σοκολάτα σε ένα μπολ.

Ζεσταίνουμε την κρέμα γάλακτος σε μικρή κατσαρόλα, μέχρι να αρχίσει να βράζει.

Περιχύνουμε αμέσως τη σοκολάτα με την καυτή κρέμα.

Προσθέτουμε το βούτυρο, τον ανθό αλατιού και το μπράντι.

Σκεπάζουμε το μπολ και το αφήνουμε για 1 λεπτό.

Ανακατεύουμε με μαλακή σπάτουλα, ξεκινώντας από το κέντρο και κάνοντας κυκλικές κινήσεις, μέχρι το μείγμα να ομογενοποιηθεί πλήρως.

Μεταφέρουμε το μείγμα σε γυάλινο σκεύος και το αφήνουμε να κρυώσει, μέχρι να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου.

Το βάζουμε στο ψυγείο για μερικές ώρες ή για μία νύχτα, μέχρι να παγώσει και να σταθεροποιηθεί πολύ καλά.

Με ένα μικρό κουτάλι ή με εργαλείο παριζιέν, παίρνουμε κομμάτια από το μείγμα και πλάθουμε μπαλάκια.

Κυλάμε τα μπαλάκια σε κοσκινισμένο κακάο, φροντίζοντας να καλυφθούν πλήρως.

Τα τρουφάκια διατηρούνται στο ψυγείο για πολλές ημέρες. Πριν τα σερβίρουμε, τα αφήνουμε για 10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου.



Tips

Το λίγο βούτυρο στη γκανάζ προσφέρει πλούσια γεύση και βελούδινη υφή. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε κονιάκ, ρούμι ή όποιο λικέρ προτιμάτε (όπως λικέρ κρέμα, καφέ ή πορτοκαλιού) για έξτρα άρωμα.

Το μείγμα χρειάζεται να παραμείνει αρκετές ώρες στο ψυγείο, ώστε να παγώσει και να σταθεροποιηθεί, πριν του δώσετε το επιθυμητό σχήμα. Το σχήμα είναι καθαρά θέμα επιλογής: μπορείτε να το δουλέψετε με ένα κουταλάκι του γλυκού και λίγο πλάσιμο στο χέρι ή να χρησιμοποιήσετε το κλασικό εργαλείο παριζιέν για πιο ομοιόμορφες μπουκιές. Με ένα μικρό scoop παγωτού θα φτιάξετε μεγαλύτερες τρούφες.

Εναλλακτικά, απλώστε το μείγμα σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα και, αφού παγώσει, κόψτε το με μαχαίρι σε τετράγωνα, τρίγωνα ή μακρόστενα κομμάτια. Στη συνέχεια, ρολάρετε τις τρούφες στην επικάλυση της επιλογής σας: κακάο, ζάχαρη άχνη, τριμμένη καρύδα ή αλεσμένους ξηρούς καρπούς.

Οι τρούφες διατηρούνται στο ψυγείο για πολλές ημέρες, καλά σκεπασμένες. Πριν τις σερβίρετε, αφήστε τις για 10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου για την ιδανική υφή.

Πηγή: argiro.gr/