Πότε θα το απομακρύνουν;

Παρατημένο στον δρόμο της Βέργας -και μάλιστα μπροστά από μία από τις νέες στάσεις του αστικού- είναι το αυτοκίνητο της φωτογραφίας.

Όπως μας ενημέρωσαν περίοικοι, το αυτοκίνητο ενεπλάκη σε τροχαίο την 1η Αυγούστου, αλλά μία εβδομάδα μετά παραμένει αμετακίνητο και αναρωτιούνται πόσος καιρός πρέπει να περάσει άραγε για να το απομακρύνουν.

Δ.Πλ.