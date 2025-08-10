eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025 10:26

Κατεστραμμένες ξύλινες διαβάσεις

Γράφτηκε από τον

Παρατημένες στην τύχη τους, κατεστραμμένες κι επικίνδυνες, είναι οι ξύλινες διαβάσεις για τους πεζούς μεταξύ του μεγάλου δυτικού αναπλασμένου πεζοδρομίου της Αριστομένους (στα “Ουζάκια”) προς το ΔΗΠΕΘΕΚ και το Δικαστικό Μέγαρο.

Οι πεζοί κινδυνεύουν να σκοντάψουν και να χτυπήσουν άσχημα. Ο Δήμος Καλαμάτας έχει καθυστερήσει, οφείλει αμέσως να αντικαταστήσει τις χαλασμένες σανίδες και να φτιάξει ασφαλείς διαβάσεις.

Γ.Σ.

