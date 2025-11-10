Θυρανοίξια παρεκκλησίου στη Μονή Βελανιδιάς

Την Ακολουθία των θυρανοιξίων και εν συνεχεία τον πανηγυρικό εσπερινό τέλεσε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας, πλαισιωμένος από τον Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής της Μονής Αρχιμ. Χριστοφόρο Νταμάτη, τον Αρχιμ. Αλέξιο Αρώνη και τον Διάκονο Θεόφιλο Κυριάκου.

Κατά την προσλαλιά του ο π. Χριστοφόρος αναφέρθηκε στο όραμά του, να αποκαταστήσει το παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου, το οποίο προϋπήρχε, προ των καταστρεπτικών σεισμών του 1986, στην νότια πλευρά του Καθολικού της Μονής και καταστράφηκε ολοσχερώς από την μανία του Εγκέλαδου. Στη συνέχεια ευχαρίστησε τους δωρητές και ευεργέτες της Μονής και ευχήθηκε το παρεκκλήσιο αυτό να αποτελέσει, για μια μελλοντική Αδελφότητα, το καθημερινό αποκούμπι για της νυχθημερόν ιερές Ακολουθίες.

Ο Σεβασμιώτατος συνεχάρη την Διαχειριστική Επιτροπή και ιδιαιτέρως τον π. Χριστοφόρο, τονίζοντας την μέριμνα και την αφοσίωσή του στην αναστήλωση και αναβίωση της Ιστορικής αυτής Μονής.