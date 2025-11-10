Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας: Καταγγέλλει το κλείσιμο του τμήματος ΖΕΠ Ι του 1ου Γυμνασίου Καλαμάτας

Ειδικότερα, καταγγέλλει “την πολιτική των περικοπών και των ελλείψεων, την κυβερνητική πολιτική που αντιμετωπίζει την εκπαίδευση των παιδιών ως κόστος” κι εξηγεί:

“Γιατί εκτός από τα κενά 85 εκπαιδευτικών στη Γενική και στην Ειδική Αγωγή στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, ακόμα δεν έχουν λειτουργήσει τα τμήματα ΖΕΠ 2 (Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας) στα Γυμνάσια Αρφαρών και Θουρίας, ενώ έχουν εγκριθεί από τις 10 Οκτώβρη, αφού δεν έχουν προσληφθεί οι 2 (!!!) φιλόλογοι που απαιτούνται.

Οι μαθητές Ρομά, ένα ευάλωτο τμήμα της κοινωνίας μας, δε μπορούν να συμμετέχουν στην εκπαίδευση ισότιμα με τους υπόλοιπους μαθητές, εξαιτίας των καθυστερήσεων του κράτους, με ό,τι

αυτό συνεπάγεται για τη βελτίωση των όρων διαβίωσης τους.

Ακόμα πιο τραγική, όμως, είναι η αντιμετώπιση σε 10 αλλοδαπούς μαθητές που δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, παιδιά μεταναστών και προσφύγων, αφού το τμήμα ΖΕΠ 1 στο 1ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, το οποίο λειτουργούσε τα δύο προηγούμενα έτη, «δεν εγκρίθηκε» με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Μάλιστα, στο σχολείο αρχικά δε δόθηκε ούτε η δυνατότητα να κάνει αίτηση για τη λειτουργία του τμήματος, γιατί ως προϋπόθεση έπρεπε να λειτουργεί 3 χρόνια και δεν πληρούσε το κριτήριο. Όταν

έπειτα από πίεση του σχολείου τελικά έγινε η αίτηση και προωθήθηκε στην ΠΔΕ Πελοποννήσου η εξέλιξη ήταν τραγελαφική. Το τμήμα εγκρίθηκε στις 29/10 και την ίδια ημέρα, έπειτα από μία ώρα, δεν ξε-εγκρίθηκε...!

Αξίζει να σημειωθεί πως ήταν το μοναδικό σχολείο σε όλο τον νομό Μεσσηνίας στο οποίο λειτουργεί αυτό το τμήμα ενώ το αμέσως κοντινότερο είναι στην Κορινθία!

Επίσης, το μοναδικό κόστος λειτουργίας του θα ήταν η πρόσληψη ενός ακόμη φιλολόγου για να διδάξει στα παιδιά την ελληνική γλώσσα, καθώς δεν παρέχονται ούτε τα βιβλία για το σκοπό αυτό!”.

Το Δ.Σ. της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας απαιτεί: “1. Να εγκριθεί και να λειτουργήσει το τμήμα ΖΕΠ 1 στο 1ο Γυμνάσιο Καλαμάτας 2. Να καλυφθούν άμεσα τα κενά στα τμήματα ΖΕΠ 2 των Γυμνασίων Αρφαρών και Θουρίας”. Και καλεί “όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες, καθώς και τους συλλόγους γονέων των συγκεκριμένων σχολείων και την Ένωση Γονέων Δήμου Καλαμάτας τη Δευτέρα 10/11 στις 13.30, στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας σε παράσταση διαμαρτυρίας, προκειμένου να καταθέσουμε ψήφισμα και να διεκδικήσουμε την άμεση έγκριση, στελέχωση και λειτουργία των συγκεκριμένων τμημάτων”.