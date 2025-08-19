Παράπονα για τα αποδυτήρια

Η ίδια σχολίασε πως έχουν τοποθετηθεί γυψοσανίδες με τέτοιον τρόπο που δεν μπορούν να ανοίξουν καλά όλα τα παράθυρα, ενώ το σημαντικότερο ζήτημα έχει να κάνει με την μη απορρόφηση του νερού με ορθό τρόπο, με αποτέλεσμα να λιμνάζει και τα παιδιά να κινδυνεύουν από μυκητιάσεις. Παράλληλα, αρνητική εντύπωση, όπως μας μετέφερε, αφήνει και το κλείσιμο του χώρου κάθε Αύγουστο. Υπενθυμίζεται πως το Κολυμβητήριο θα παραμείνει κλειστό έως την Κυριακή 24 Αυγούστου για τη συνέχιση προγραμματισμένων εργασιών. Συγκεκριμένα, θα γίνουν δοκιμές στη μικρή πισίνα, με νέα σύνδεση στο σύστημα θέρμανσης και αυτόματης χλωρίωσης, συντηρήσεις και επισκευές στα αποδυτήρια, σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ για βελτίωση της ενεργειακής υποστήριξης και καθαρισμός των δύο πισινών.

Τ.Αν.