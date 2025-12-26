Επιτυχημένο χριστουγεννιάτικο φιλανθρωπικό event των Μεσσήνιων της Πάτρας (φωτογραφίες)

Το ραντεβού ήταν για μια ζεστή αγκαλιά ώστε να ενισχυθεί το Άσυλο Ανιάτων Πατρών. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν συγκινητική και η προσέλευση αθρόα.
Εκπρόσωποι του Δ. Σ. του Ασύλου ήταν παρόντες καθώς και ο Διευθυντής του Ιδρύματος Άρης Γκατζόγιας που έκανε δηλώσεις και έδωσε θερμές ευχές.
Ο ιδιοκτήτης του Carousello Ανδρέας Λανδρίτσης χάρισε τη φιλοξενία του στον πανέμορφο χώρο του και ενίσχυσε την εκδήλωση.
Σύσσωμο το Δ.Σ. και η Εξελεγκτική Επιτροπή του "Παπαφλέσσα" ήταν στο Event δίνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας, αλληλεγγύης και προσφοράς!
Η Πρόεδρος του Παμμεσσηνιακού Συνδέσμου Πηνελόπη Λαμπούση δήλωσε πως τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή της Αγάπης και της Ελπίδας και ευχήθηκε σε όλους Καλές Γιορτές με Υγεία!