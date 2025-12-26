Επιτυχημένο χριστουγεννιάτικο φιλανθρωπικό event των Μεσσήνιων της Πάτρας (φωτογραφίες)

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου το χριστουγεννιάτικο φιλανθρωπικό event του Παμμεσσηνιακού Συνδέσμου Πατρών "Ο Παπαφλέσσας" στο Carousello της Πάτρας.

Το ραντεβού ήταν για μια ζεστή αγκαλιά ώστε να ενισχυθεί το Άσυλο Ανιάτων Πατρών. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν συγκινητική και η προσέλευση αθρόα.

Εκπρόσωποι του Δ. Σ. του Ασύλου ήταν παρόντες καθώς και ο Διευθυντής του Ιδρύματος Άρης Γκατζόγιας που έκανε δηλώσεις και έδωσε θερμές ευχές.

Ο ιδιοκτήτης του Carousello Ανδρέας Λανδρίτσης χάρισε τη φιλοξενία του στον πανέμορφο χώρο του και ενίσχυσε την εκδήλωση.

Σύσσωμο το Δ.Σ. και η Εξελεγκτική Επιτροπή του "Παπαφλέσσα" ήταν στο Event δίνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας, αλληλεγγύης και προσφοράς!

Η Πρόεδρος του Παμμεσσηνιακού Συνδέσμου Πηνελόπη Λαμπούση δήλωσε πως τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή της Αγάπης και της Ελπίδας και ευχήθηκε σε όλους Καλές Γιορτές με Υγεία!