Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025 20:44

Αγνοούν τη σήμανση

Αγνοούν τη σήμανση

Διακοσμητική φαίνεται πως είναι η ταμπέλα που ενημερώνει ότι απαγορεύεται η αριστερή στροφή στην οδό Αναγνωσταρά, στο ύψος της 23ης Μαρτίου.

Οι περισσότεροι οδηγοί δεν επιλέγουν να κινηθούν μέσω του κόμβου, αλλά στρίβουν αμέσως αριστερά, έχοντας παράλληλα περιορισμένη ορατότητα λόγω της επιστροφής των μπλε κάδων στο συγκεκριμένο σημείο.

