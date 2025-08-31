Η βολική «ταµπέλα»

Λέξεις που κάνουν… καριέρα στα social media φαίνεται πως µεταπηδούν στον χώρο της αυτοδιοίκησης.

Η λέξη «τοξικός» που ακούστηκε στο τελευταίο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προκάλεσε αίσθηση, σε ένα έτσι και αλλιώς τεταµένο κλίµα, το οποίο παρακολούθησαν και µέλη του Συµβουλίου Νεολαίας.

Η συγκεκριµένη λέξη θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί και ως viral, καθώς µέσα από συζητήσεις στο ΤikΤok για παράδειγµα δεν χρειάζεται κάποιος να αποδείξει γιατί η πρόταση του άλλου είναι λάθος.

Η ειρωνεία είναι πως η πραγµατική τοξικότητα βρίσκεται ακριβώς σε αυτήν την κενή συνθηµατολογία, καθώς ακυρώνει κάθε ουσιαστική αντιπαράθεση.

Η «ταµπέλα» φαίνεται πως κάποιες φορές είναι πιο βολική από το επιχείρηµα, ενώ αν συνεχιστεί αυτή η τακτική (ή η συµβουλευτική) δεν θα αργήσει η αυτοδιοίκηση να κινείται µόνο στους ρυθµούς των likes και των σχόλιων…