Σπάρτη: Με επιτυχία η δράση για τη δωρεά μυελού των οστών

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δράση ενημέρωσης, που διοργάνωσε το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σπάρτης σε συνεργασία με τον Σύλλογο Όραμα Ελπίδας, για τη σπουδαιότητα της δωρεάς μυελού των οστών.

Η δράση, η οποία έγινε το διήμερο 29 και 30 Δεκεμβρίου 2025 στην κεντρική πλατεία της Σπάρτης, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των δημοτών, οι οποίοι έσπευδαν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο (περίπτερο) του Κέντρου Κοινότητας για να ενημερωθούν σχετικά τη δωρεά μυελού των οστών, αλλά και τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία μπορεί κάποιος ενδιαφερόμενος να γίνει δότης.

Υπενθυμίζεται ότι για να μπορεί κάποιος να εγγραφεί εθελοντής δότης αιμοποιητικών κυττάρων - μυελού των οστών στο Εθνικό και Παγκόσμιο Αρχείο Εθελοντών Δοτών αρκεί:

• Να είναι μεταξύ 18-45 ετών, υγιής.

• Να συμπληρώσει αίτηση εγγραφής και ένα σύντομο ιατρικό ιστορικό.

• Να δώσει δείγμα στοματικού επιχρίσματος (σιέλου).

Με τη δωρεά μυελού των οστών δίνουμε ελπίδα και ζωή σε όσους συνανθρώπους μας αντιμετωπίζουν σοβαρά αιματολογικά προβλήματα. Ας γίνουμε εθελοντές δότες μυελού των οστών.