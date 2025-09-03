Παραμένει στη θέση της

Στη θέση της παραμένει η γιγαντοαφίσα της Μαρίας Κάλλας στον πεζόδρομο της Αριστομένους.

Η τοποθέτησή της έγινε στα τέλη του 2022 με αφορμή τις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της παγκοσμίου φήμης ντίβας, δίχως από τότε να αφαιρεθεί.

Την ίδια στιγμή η έκθεση αρχείου της Μαρίας Κάλλας στο Πνευματικό Κέντρο είναι και πάλι επισκέψιμη για το κοινό, χωρίς ωστόσο από τα εγκαίνιά της και μετά ο δήμος να την έχει διαφημίσει όσο θα έπρεπε.

Ιδίως στη σελίδα “Visit Kalamata” δεν έχει γίνει καμία σχετική αναφορά, παρότι πλέον η πόλη διαθέτει ένα δυνατό “χαρτί” στο κέντρο της.

Τ.Αν.