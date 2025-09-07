Παραλία ή τασάκι;

Οι γόπες που αφήνουν πίσω τους οι λουόμενοι δεν είναι μόνο αντιαισθητικές, καταλήγουν πολλές φορές στη θάλασσα -με ό,τι αυτό συνεπάγεται- και υπονομεύουν την εικόνα της πόλης.

Δεν αρκεί έτσι να μιλάμε για τουριστική ανάπτυξη και καθαρές ακτές, αν οι ίδιοι οι επισκέπτες τις μεταχειρίζονται σαν σκουπιδότοπο. Η ευθύνη δεν είναι μόνο των δήμων και των κάδων που λείπουν σε κάποια σημεία ή δεν ανανεώνονται κάποιες φορές στη συχνότητα που θα έπρεπε.

Είναι και προσωπική, ωστόσο η κατάσταση δεν φαίνεται να αλλάζει χρόνο με το χρόνο, παρά τις όποιες καμπάνιες “τρέχουν”.

Η φωτογραφία από το ύψος της Ανάστασης είναι χαρακτηριστική...