Παράπονα για τις φουσκάλες

Σχεδόν καθημερινό ήταν το φετινό καλοκαίρι το φαινόμενο εμφάνισης φουσκαλών, από το ύψος στα Βραχάκια και κατά μήκος της ακτής προς το λιμάνι.

Είναι ενδεικτικό πως γονείς που έκαναν μπάνιο με τα παιδιά τους τα έβγαζαν άρον-άρον μέχρι το νερό να καθαρίσει, μη γνωρίζοντας αν πρόκειται για βρωμιά ή κάτι άλλο.

Στο ίδιο πλαίσιο λουόμενοι ζητούν να γίνονται οι μετρήσεις από την ΔΕΥΑΚ στη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητάς της σε ώρες αιχμής και όταν η θάλασσα παρουσιάζει αυτή την εικόνα, έτσι ώστε να ξέρουν τουλάχιστον πως δεν θα αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα.

Στον σχετικό πίνακα πάντως που δημοσιεύει ο Δήμος κάθε φορά, γίνεται γνωστή η ημερομηνία δειγματοληψίας αλλά όχι οι ώρες.