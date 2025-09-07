Παράπονα για τις φουσκάλες

20:55 07/09
Είναι ενδεικτικό πως γονείς που έκαναν μπάνιο με τα παιδιά τους τα έβγαζαν άρον-άρον μέχρι το νερό να καθαρίσει, μη γνωρίζοντας αν πρόκειται για βρωμιά ή κάτι άλλο.
Στο ίδιο πλαίσιο λουόμενοι ζητούν να γίνονται οι μετρήσεις από την ΔΕΥΑΚ στη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητάς της σε ώρες αιχμής και όταν η θάλασσα παρουσιάζει αυτή την εικόνα, έτσι ώστε να ξέρουν τουλάχιστον πως δεν θα αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα.
Στον σχετικό πίνακα πάντως που δημοσιεύει ο Δήμος κάθε φορά, γίνεται γνωστή η ημερομηνία δειγματοληψίας αλλά όχι οι ώρες.