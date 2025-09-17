Προκάλεσαν ταλαιπωρία

Μία δυσάρεστη έκπληξη περίμενε χθες το πρωί τους οδηγούς, που από την Καλλιθέα κατέβαιναν μέσω του δρόμου από το 17ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας προς την πόλη.

Όπως μας διαμαρτυρήθηκαν, το συνεργείο που έκανε εργασίες οπτικών ινών, χωρίς προειδοποίηση είχε αποκλείσει τον δρόμο, όμως σε σημείο πολύ χαμηλά, με αποτέλεσμα να γυρίζουν πάλι πίσω και να αναγκάζονται να κάνουν τον μεγάλο γύρο του στρατοπέδου, για να βγουν στην οδό Σπάρτης. Το σωστό θα ήταν, για να αποφευχθεί και η ταλαιπωρία και η αγανάκτηση, να έχουν αποκλείσει πιο πάνω τον δρόμο.

Γ.Σ.