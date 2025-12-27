Το "Ημερολόγιο Θαυμάτων 2026" από τον Ζερόμ Καλούτα



Το νέο, ημερήσιο, μουσικό ημερολόγιο θετικότητας που επιμελήθηκε ο Ζερόμ Καλούτα με τίτλο «Ημερολόγιο Θαυμάτων 2026» είναι πια γεγονός. Μέσα στο ημερολόγιο μπορείς να δεις στίχους αγαπημένων τραγουδιών, να τους σκανάρεις για να ακούσεις μουσική, να σημειώσεις τα δικά σου τραγούδια και στο τέλος να έχεις το soundtrack του μήνα σου. Πάνω απ' όλα όμως υπάρχει χώρος για να καταγράφεις τα θαύματα της ημέρας σου! Μικρά και Μεγάλα! Ό,τι θεωρείς πως αξίζει να θυμάσαι!







Λίγα λόγια για τον Ζερόμ Καλούτα

O Ζερόμ Καλούτα (Jerome Kaluta), γεννημένος και μεγαλωμένος στην Αθήνα, είναι τραγουδιστής, συνθέτης, performer που συνδυάζει τις Αφρο-Ευρωπαϊκές μουσικές επιρροές του (funk, soul, reggae και disco) στη μουσική παραγωγή και ερμηνεία του. Το μουσικό είδος που τον αντιπροσωπεύει είναι η Urban Soul. Ο κόσμος τον έχει αγαπήσει ως παρουσιαστή μέσα από την ταξιδιωτική εκπομπή του στην ΕΡΤ1 με τίτλο «Φτάσαμε», με την οποία γύρισε κάθε γωνιά της Ελλάδας, αλλά και από πληθώρα θεατρικών παραστάσεων, τηλεοπτικών σειρών και κινηματογραφικών ταινιών. Το Ημερολόγιο θαυμάτων 2026 είναι το πρώτο ημερήσιο ημερολόγιο που έχει επιμεληθεί και εκδώσει, με το οποίο ευελπιστεί να δώσει μια νότα αισιοδοξίας σε όσους το επιλέξουν.