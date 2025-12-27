Στην Καλαμάτα η κωμωδία «Μαύρη Γαλότσα»

Όπως τονίζεται στην περιγραφή της παράστασης: “Ένα ζευγάρι καθημερινό. Ένα ζευγάρι που ακροβατεί μεταξύ απόλυτης αγάπης και έρωτα από τη μία και αντικειμενικών προβλημάτων από την άλλη. Εφτά χρόνια αναμονής για την πολυπόθητη πρόταση γάμου. Εφτά χρόνια «θα» και «θα». Πώς είναι όταν εστιάζει κανείς μόνο στα δικά του προβλήματα; Σε ένα σπίτι δεν βρίσκονται δύο κόσμοι μονάχα. Κάθε άνθρωπος σέρνει και την οικογένεια του μες στη σχέση του, είτε κυριολεκτικά, είτε μεταφορικά. Ζήλιες, ασυνεννοησίες και ό,τι άλλο έχει «κληρονομήσει» ο Λευτέρης από την οικογένεια του το φέρνει στη σχέση του με την Αλκυόνη. Με κορυφαία κυριολεκτική προσθήκη στη σχέση τους, που παίρνει σάρκα και οστά….

Τη μαμά του! Μία πεθερά που φαινομενικά έρχεται απρόσκλητη για δικούς της λόγους στο σπίτι του γιου της…αλλά είναι αυτή η αλήθεια;”. Πρωταγωνιστούν: Ελένη Καστάνη, Μέμος Μπεγνής, Αντιγόνη Νάκα. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.