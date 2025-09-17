Έφυγαν οι πλάκες

Εφυγαν οι πλάκες του πεζοδρομίου στην αρχή του πεζόδρομου της Αριστομένους, οι οποίες είχαν τοποθετηθεί σχετικά πρόσφατα με το έργο ανάπλασης της οδού και της πλατείας 23ης Μαρτίου.

Το προηγούμενο διάστημα στο σημείο αυτό είχαν σκοντάψει πεζοί κι επειδή τα πράγματα ήταν επικίνδυνα, μπήκαν κώνοι και ο χώρος αποκλείστηκε με πλαστική ερυθρόλευκη κορδέλα. Η οριστική αποκατάσταση πρέπει να γίνει χωρίς καθυστέρηση.

Γ.Σ.