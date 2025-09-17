eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025 14:09

Έφυγαν οι πλάκες

Γράφτηκε από τον

Έφυγαν οι πλάκες

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Εφυγαν οι πλάκες του πεζοδρομίου στην αρχή του πεζόδρομου της Αριστομένους, οι οποίες είχαν τοποθετηθεί σχετικά πρόσφατα με το έργο ανάπλασης της οδού και της πλατείας 23ης Μαρτίου.

Το προηγούμενο διάστημα στο σημείο αυτό είχαν σκοντάψει πεζοί κι επειδή τα πράγματα ήταν επικίνδυνα, μπήκαν κώνοι και ο χώρος αποκλείστηκε με πλαστική ερυθρόλευκη κορδέλα. Η οριστική αποκατάσταση πρέπει να γίνει χωρίς καθυστέρηση.
Γ.Σ.

 

Κατηγορία Σχόλια
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις