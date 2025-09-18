“Εξυπνο” δέντρο, μηχανάκια και επιγραφές…

16:15 18/09
Σε καθημερινή βάση ορισμένοι οδηγοί επιλέγουν το συγκεκριμένο σημείο για να αφήσουν το όχημα τους, ενώ σε ότι έχει να κάνει με την κατασκευή η οποία τοποθετήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, ήδη έχει γεμίσει με επιγραφές.
Σημείο στάθμευσης δικύκλων θυμίζει ο χώρος πέριξ του “έξυπνου” ηλιακού δέντρου (smart tree) στην βόρεια είσοδο του Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων.
