“Εξυπνο” δέντρο, μηχανάκια και επιγραφές…

Σημείο στάθμευσης δικύκλων θυμίζει ο χώρος πέριξ του “έξυπνου” ηλιακού δέντρου (smart tree) στην βόρεια είσοδο του Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων.

Σε καθημερινή βάση ορισμένοι οδηγοί επιλέγουν το συγκεκριμένο σημείο για να αφήσουν το όχημα τους, ενώ σε ότι έχει να κάνει με την κατασκευή η οποία τοποθετήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, ήδη έχει γεμίσει με επιγραφές.

